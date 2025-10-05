Verstappen roemt Mekies in wederopstanding: "Daar is hij bij betrokken"
Verstappen roemt Mekies in wederopstanding: "Daar is hij bij betrokken"
Na een zeer lastige eerste seizoenshelft, gaat het na de zomerstop een stuk voorspoediger bij het team van Red Bull Racing. Mogelijk heeft Laurent Mekies een grote rol in die verbeteringen, al wil hij daar zelf niks van weten. Max Verstappen vindt dat de Fransman wel degelijk een rol in de wederopstanding heeft.
Na overwinningen in Monza en Azerbeidzjan voor Verstappen, was in Singapore ook wel weer te zien dat het allemaal een stuk minder rommelig en instabiel is bij de Milton Keynes-formatie. Verstappen wist weliswaar niet te winnen in Marina Bay, de tweede plek was een meer dan prima resultaat op een circuit waar de Red Bull over het algemeen zelden tot nooit goed presteert. Het is een teken aan de wand dat de verbeteringen bij Red Bull doorzetten en met een gat van 63 punten tot Oscar Piastri is ook de wereldtitel nog niet helemaal uit het oog.
Mekies iets te aardig
Een mogelijke spil in de verbeteringen bij het team van Red Bull is teambaas Mekies, die eerder dit jaar het stokje overnam van de ontslagen Christian Horner. De rust is in ieder geval wedergekeerd binnen het Oostenrijkse team. Mekies zelf stelt zich nederig op en vindt dat hij 'helemaal geen enkele contributie heeft' aan de wederopstanding. Verstappen meent anders: "Nou, ik denk dat Laurent wat dat betreft iets te aardig is", zo zegt hij na tijdens de persconferentie na afloop van zijn tweede plek in Singapore.
Vooral een teamprestatie
Verstappen vervolgt: "Onderaan de streep is het vooral heel goed dat we het benaderen aan als een teamprestatie. We kijken continue naar alle details. We proberen goed te begrijpen waar onze zwakheden zitten. Na een aantal races is het duidelijk een stuk beter geworden. Nu was het misschien niet zo goed als afgelopen weekend, maar soms kom je helemaal verloren uit een race, waarbij je niet weet hoe dat komt. Ik heb het idee dat we nu beter snappen hoe het komt. Met name door het stellen van de juiste vragen. Daar is Laurent bij betrokken. Het werkt gewoon goed."
Gerelateerd
Net binnen
Russell wint Grand Prix van Singapore, McLaren-rel maakt de tongen los | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Verstappen roemt Mekies in wederopstanding: "Daar is hij bij betrokken"
- 2 uur geleden
Verstappen deelt subtiele sneer uit aan Norris via Instagram Stories
- 3 uur geleden
- 2
Piastri niet aanwezig tijdens podiumceremonie McLaren na pakken wereldtitel
- 3 uur geleden
- 4
Verstappen lijkt titelrace op te geven: "Teveel verloren begin dit seizoen"
- Vandaag 19:37
- 1
Hoe Verstappen in Singapore inliep op de McLaren-coureurs maar toch vooral achterom moet kijken
- Vandaag 18:59
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september