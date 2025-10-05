Na een zeer lastige eerste seizoenshelft, gaat het na de zomerstop een stuk voorspoediger bij het team van Red Bull Racing. Mogelijk heeft Laurent Mekies een grote rol in die verbeteringen, al wil hij daar zelf niks van weten. Max Verstappen vindt dat de Fransman wel degelijk een rol in de wederopstanding heeft.

Na overwinningen in Monza en Azerbeidzjan voor Verstappen, was in Singapore ook wel weer te zien dat het allemaal een stuk minder rommelig en instabiel is bij de Milton Keynes-formatie. Verstappen wist weliswaar niet te winnen in Marina Bay, de tweede plek was een meer dan prima resultaat op een circuit waar de Red Bull over het algemeen zelden tot nooit goed presteert. Het is een teken aan de wand dat de verbeteringen bij Red Bull doorzetten en met een gat van 63 punten tot Oscar Piastri is ook de wereldtitel nog niet helemaal uit het oog.

Mekies iets te aardig

Een mogelijke spil in de verbeteringen bij het team van Red Bull is teambaas Mekies, die eerder dit jaar het stokje overnam van de ontslagen Christian Horner. De rust is in ieder geval wedergekeerd binnen het Oostenrijkse team. Mekies zelf stelt zich nederig op en vindt dat hij 'helemaal geen enkele contributie heeft' aan de wederopstanding. Verstappen meent anders: "Nou, ik denk dat Laurent wat dat betreft iets te aardig is", zo zegt hij na tijdens de persconferentie na afloop van zijn tweede plek in Singapore.

Vooral een teamprestatie

Verstappen vervolgt: "Onderaan de streep is het vooral heel goed dat we het benaderen aan als een teamprestatie. We kijken continue naar alle details. We proberen goed te begrijpen waar onze zwakheden zitten. Na een aantal races is het duidelijk een stuk beter geworden. Nu was het misschien niet zo goed als afgelopen weekend, maar soms kom je helemaal verloren uit een race, waarbij je niet weet hoe dat komt. Ik heb het idee dat we nu beter snappen hoe het komt. Met name door het stellen van de juiste vragen. Daar is Laurent bij betrokken. Het werkt gewoon goed."

