Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Singapore weten te maximaliseren met een P2 op het Marina Bay Circuit, al was het wel strijden voor de wereldkampioen. Na afloop klaagt Verstappen over de wagen en legt hij uit waar het allemaal aan schortte in Singapore.

De Grand Prix van Singapore leek voor Verstappen een sleutelrace te worden in het wereldkampioenschap. Zou hij hier een goed resultaat pakken, is er misschien nog een comeback in de strijd om de wereldtitel mogelijk. Daarvoor zou hij zeker voor de McLarens moeten eindigen en dat was precies wat de Red Bull-coureur voor elkaar wist te boksen. Het was absoluut geen gemakkelijke race voor Verstappen, die continue aan het klagen was over de wagen. Desalniettemin wist hij te maximaliseren met een knappe P2 op het circuit waar de Red Bull toch over het algemeen veel pijn en moeite kent.

Gokje bij de start

Voor de camera van Viaplay vertelt Verstappen over zijn race: "Ik had natuurlijk de gok genomen om bij de start op die zachte banden te gaan, maar het probleem was dat er heel weinig grip hadden bij de start. We probeerden met die zachte band iets te forceren. Dat lukte niet, dus toen was het tijdens de eerste stint overleven en die banden heel proberen te houden. We moesten iets vroeger naar die harde banden. Het grootste probleem zat in de andere dingen. De auto was heel nerveus aan de achterkant. Dat maakte het niet heel gemakkelijk in de hele race."

Momentje en lastig inhalen

Hij legt ook even uit wat er misging bij zijn momentje waarop hij rechtdoor schoot: "Omdat de auto met terugschakelen steeds doorduwt. Qua balans heb je overstuur. Het is heel lastig om dat te besturen. Daarom blokkeerde ik één keer. Daarna was het overleven en proberen de tweede plaats vast te houden. We hadden geen hele goede longrun gedaan. We hebben een paar aanpassingen aan de auto moeten maken. Ik denk dat die negatief hebben uitgepakt voor de wedstrijd." Uiteindelijk maakte het volgens Verstappen weinig uit hoe goed de auto was, gezien het lastige inhalen: "Er zat niet meer in om eerlijk te zijn. Maar als de auto wél goed was geweest, zat er ook niet meer in, want je kan gewoon niet inhalen hier. Dat zag je wel met Lando, die eigenlijk veel sneller was maar ook niet kon inhalen. Je probeert geen grote fouten te maken. Als de auto redelijk goed ligt, is dat wel wat makkelijker dan vandaag. Het was beter, maar nog niet goed genoeg."

