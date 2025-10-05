Verstappen niet echt tevreden na maximale P2: "We moeten begrijpen hoe dat kwam"
Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van Singapore op dezelfde plek gefinisht als dat hij begonnen was: P2 voor de Nederlander. Het was geen gemakkelijke middag voor de viervoudig wereldkampioen, maar hij eindigt wél voor de McLarens. Na afloop reageert hij.
De Grand Prix van Singapore leek voor Verstappen een sleutelrace te worden in het wereldkampioenschap. Zou hij hier een goed resultaat pakken, is er misschien nog een comeback in de strijd om de wereldtitel mogelijk. Daarvoor zou hij zeker voor de McLarens moeten eindigen en dat was precies wat de Red Bull-coureur voor elkaar wist te boksen. Het was absoluut geen gemakkelijke race voor Verstappen, die continue aan het klagen was over de wagen. Desalniettemin wist hij te maximaliseren met een knappe P2 op het circuit waar de Red Bull toch over het algemeen veel pijn en moeite kent.
Moeilijker dan gehoopt
In het slot van de race diende hij rondenlang Lando Norris achter zich te houden, maar daarin wist hij knap te slagen. Na afloop van de sessie reageert de Nederlander op zijn resultaat: "We begonnen aan de verkeerde kant, dus we probeerden wat anders te doen. Het werkte helaas niet, dus we probeerden de stint zo lang mogelijk uit te rekken om te pitten voor de harde band. Dat lukte prima, maar de race was behoorlijk lastig. Een stuk moeilijker dan ik gehoopt had, om een hoop verschillende redenen. We moeten begrijpen hoe dat zo kwam en het fout ging. Maar alsnog, zelfs als je meer snelheid hebt, kun je niet inhalen zonder gekke dingen. De tweede plek was het maximale resultaat.
