Max Verstappen leek tijdens de Grand Prix van Singapore op weg naar een gevecht met George Russell, daar de Nederlander de snelheid er aardig in had zitten en het gat voor een groot deel wist te dichten naar de kopman. Een foutje in bocht 14 lijkt een einde te maken aan de kansen voor de overwinning.

De Grand Prix van Singapore lijkt voor Verstappen een sleutelrace te worden in het wereldkampioenschap. Pakt hij hier een goed resultaat, is er misschien nog een comeback in de strijd om de wereldtitel mogelijk op papier. Daarvoor zal hij deze middag sowieso voor de McLarens moeten eindigen en bij voorkeur een overwinning pakken. De viervoudig wereldkampioen was gestaag onderweg naar de achterkant van Russell, totdat er een foutje aan te pas kwam.

Verstappen de fout in

Bij het insturen van bocht 14 verloor Verstappen, inmiddels op 2,5 seconden achter Russell, de controle over de RB21. Hij blokkeerde de voorkant, waarna hij ternauwernood zijn wagen uit de muur kon houden. "**** man, het is zo **** moeilijk om te besturen", zo hoorden we de Red Bull-rijder vloeken op de boardradio. Door het foutje zakte Verstappen meteen weer ruim twee seconden weg achter Russell, waardoor hij een overwinning op het Marina Bay Circuit uit zijn hoofd lijkt te kunnen zetten. "De achterremmen voelen als een handrem. Help me alsjeblieft", zo hoorden we hem later ook nog zeggen.

