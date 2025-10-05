Marko vol onbegrip na "onbegrijpelijke actie" Norris richting Verstappen: "Hij was anderhalve tiende sneller"
Marko vol onbegrip na "onbegrijpelijke actie" Norris richting Verstappen: "Hij was anderhalve tiende sneller"
Helmut Marko begrijpt naar eigen zeggen niets van de actie van Lando Norris in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore, waardoor Max Verstappen volgens de Red Bull-topman pole position misliep.
Max Verstappen was niet blij met Lando Norris in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De viervoudig wereldkampioen stond op de tweede plaats toen hij aan zijn laatste snelle ronde in Q3 begon, maar brak deze in de laatste sector af, omdat hij naar eigen zeggen hinder ondervond van de langzaam rijdende Norris voor zijn neus. De Brit reed niet fysiek in de weg, maar reed volgens de Limburger wel dusdanig langzaam dat Verstappen tijd verloor door een verlies aan downforce en het rijden in vuile lucht. George Russell greep uiteindelijk pole position, gevolgd door Verstappen, Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Norris.
Marko begrijpt niets van "onbegrijpelijke actie" Norris
Red Bull-topman Helmut Marko begrijpt naar eigen zeggen niets van de actie van Norris: "Het zat ontzettend dicht bij elkaar, zoals we hadden verwacht. Maar die actie van Norris was echt onbegrijpelijk", klinkt het tegenover de internationale media aanwezig op het circuit. "Max was anderhalve tiende sneller dan in zijn rondje daarvoor, maar Max werd ontzettend door Norris gehinderd in de laatste twee bochten. Norris had niets te verliezen, ik begrijp het echt niet."
Verstappen niet blij met Norris
Verstappen zelf zei erover: "Deze auto's zijn zo gevoelig voor turbulentie en vuile lucht. Dat wil je echt niet in de kwalificatie. Het is een ongeschreven regel dat je dat gewoon niet doet. Je wil niet zes of zeven seconden achter een auto voor je rijden. Absoluut niet." Norris was zich na afloop naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en liet optekenen dat "Verstappen altijd wat te klagen was." Toen Verstappen de opmerking van Norris voorgeschoteld kreeg, zei hij lachend: "Dat is precies wat ik zou zeggen als ik hem was."
Gerelateerd
Net binnen
McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in
- 7 minuten geleden
Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore
- 38 minuten geleden
McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio
- 1 uur geleden
- 2
Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA
- 2 uur geleden
LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september