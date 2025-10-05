Helmut Marko begrijpt naar eigen zeggen niets van de actie van Lando Norris in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore, waardoor Max Verstappen volgens de Red Bull-topman pole position misliep.

Max Verstappen was niet blij met Lando Norris in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De viervoudig wereldkampioen stond op de tweede plaats toen hij aan zijn laatste snelle ronde in Q3 begon, maar brak deze in de laatste sector af, omdat hij naar eigen zeggen hinder ondervond van de langzaam rijdende Norris voor zijn neus. De Brit reed niet fysiek in de weg, maar reed volgens de Limburger wel dusdanig langzaam dat Verstappen tijd verloor door een verlies aan downforce en het rijden in vuile lucht. George Russell greep uiteindelijk pole position, gevolgd door Verstappen, Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Norris.

Marko begrijpt niets van "onbegrijpelijke actie" Norris

Red Bull-topman Helmut Marko begrijpt naar eigen zeggen niets van de actie van Norris: "Het zat ontzettend dicht bij elkaar, zoals we hadden verwacht. Maar die actie van Norris was echt onbegrijpelijk", klinkt het tegenover de internationale media aanwezig op het circuit. "Max was anderhalve tiende sneller dan in zijn rondje daarvoor, maar Max werd ontzettend door Norris gehinderd in de laatste twee bochten. Norris had niets te verliezen, ik begrijp het echt niet."

Verstappen niet blij met Norris

Verstappen zelf zei erover: "Deze auto's zijn zo gevoelig voor turbulentie en vuile lucht. Dat wil je echt niet in de kwalificatie. Het is een ongeschreven regel dat je dat gewoon niet doet. Je wil niet zes of zeven seconden achter een auto voor je rijden. Absoluut niet." Norris was zich na afloop naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en liet optekenen dat "Verstappen altijd wat te klagen was." Toen Verstappen de opmerking van Norris voorgeschoteld kreeg, zei hij lachend: "Dat is precies wat ik zou zeggen als ik hem was."

