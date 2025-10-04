Max Verstappen moest zaterdag genoegen nemen met een tweede plek op het doorgaans voor Red Bull lastige Singapore. Meteen na afloop was de irritatie ten opzichte van de in de weg rijdende Lando Norris groot. Voor de camera van Viaplay gaat Verstappen daar iets verder op in.

Verstappen hoopte in zijn laatste run nog een gooi te doen naar de pole, maar werd daarin - zo was hij duidelijk - gehinderd door Norris: "Dit is wat er gebeurt wanneer er een auto voor je gewoon rustig twee seconden aan het cruisen is. Dat hebben we gezien. Dit gaan we onthouden", zo foeterde de viervoudig wereldkampioen over de McLaren die hem in de weg zat. Vervolgens kreeg hij de vraag wie hem in de weg reed en de Nederlander reageerde met een knipoog: "Niet Oscar. Het is jammer. Anders hadden we dichtbij gezeten voor de pole", zei hij meteen na afloop.

Artikel gaat verder onder video

Tekst en uitleg

Even later na het afkoelen in het loeihete Singapore krijgt hij bij Viaplay nogmaals de vraag wat hij denkt over de situatie: "In Q3 zoekt iedereen z'n eigen gaatje op het hele circuit omdat je totaal geen auto voor je wil hebben. Daarom dat iedereen minimaal zeven of acht seconden van elkaar rijdt. Als je dan in die laatste sector aankomt, verlies je gewoon tijd als een auto twee of drie seconden voor je rijdt. Je verliest downforce met aanremmen. Dat is precies wat er gebeurde. Ik heb het hele weekend daar nog nooit de voorkant verloren. Je remt gewoon op hetzelfde punt aan en hij blokkeert gewoon voor."

Dicht op de pole

Anders had er zeker meer ingezeten voor Verstappen: "Dat is jammer. Anders zat het heel dicht bij elkaar voor de pole. Maar om dit zo te laten zien op een circuit met zoveel downforce, is voor ons al heel positief." Vervolgens wordt er nog gevraagd naar de waarschuwing die gegeven werd over het 'onthouden': "Daar hoeven we nu geen tijd aan te besteden", stelt Verstappen. Er wordt op een positieve noot afgesloten: "Ik heb wel vaker tweede gestaan hier. Het zat er heel dicht tegenaan. Dat is positief. Elk jaar waren we hier toch altijd een stuk te langzaam. Ik hoop dat we een goede start kunnen hebben. De binnenkant heeft een stuk minder grip dan de buitenkant."

Gerelateerd