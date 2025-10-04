Het is tijdens de sessies op het Marina Bay Circuit druk op de baan en ook in VT3 kwam het even ongelukkig uit met de ruimte op het circuit. Franco Colapinto had weinig ook meer voor Max Verstappen in de hoek, die zich vervolgens geïrriteerd op de boardradio liet horen.

In de straten van Marina Bay is het soms dringen geblazen op de baan en zo zagen we tijdens VT3 ook de nodige coureurs het met elkaar aan de stok hebben. Lewis Hamilton zat bijvoorbeeld vast achter Yuki Tsunoda en ook Verstappen beleefde samen met de beide Alpines een momentje. De Nederlander probeerde gunstig positie te kiezen om niet in de weg te rijden, daar Colapinto voor Verstappen reed en ook Pierre Gasly onderweg was naar het tweetal. Verstappen werd echter in een hoekje gedreven door de Argentijn, die alleen maar oog leek te hebben voor zijn teamgenoot.

Verstappen aan het vloeken

Terwijl Verstappen bijna stilstond op de baan, drukte Colapinto hem de hoek in en kon Gasly het tweetal passeren. Verstappen was niet gediend van de actie van de jonge Zuid-Amerikaan: "The fuck?! Hij reed mij bijna de muur in", zo foeterde de viervoudig wereldkampioen op zijn boardradio. Uiteindelijk kreeg de onder druk verkerende Colapinto verder geen straf voor zijn actie.

