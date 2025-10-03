close global

﻿
Verstappen hangt percentage aan zijn titelkansen: "Dat geef ik mijzelf!"

Jan Bolscher
Max Verstappen geeft zichzelf een kans van vijftig procent om het wereldkampioenschap Formule 1 nog te winnen dit jaar. Hoe hij bij die kansberekening komt? "Het lukt, of het lukt niet."

Met nog zeven Grands Prix en drie sprintraces op de rol, is de achterstand van Max Verstappen naar klassementsleider Oscar Piastri 69 punten. Een aanzienlijk gat, maar wiskundig gezien absoluut nog te overbruggen. Daarnaast hebben de afgelopen twee races laten zie hoe snel het kan gaan in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur won in Monza en Azerbeidzjan (waar Piastri uitviel) en liep zo in twee races 35 punten in op de Australiër.

Titelkansen Verstappen

In de media zijn de kansen van Max Verstappen om het wereldkampioenschap nog te winnen, een zogeheten hot topic. Zelf houdt de Nederlander een slag om de arm. In Bakoe liet hij optekenen dat om nog te winnen, hij alles vanaf nu perfect zal moeten doen en daarnaast een dosis geluk nodig zal hebben. In Singapore kreeg hij de vraag er een percentage aan te hangen: "Ik geef mijzelf vijftig procent", klonk het lachend. "Het werkt, of het werkt niet."

Collega's geven kijk op de zaak

Een aantal collega's kregen dezelfde vraag op de persconferentie. Leclerc beet het spits af: "Twintig procent kans. Het gat is aanzienlijk en ik denk dat McLaren hier weer op tempo zal komen. Het is onwaarschijnlijk, maar je weet het nooit." Albon was wat voorzichtiger: "Ik denk dat Verstappen vijftien procent kans heeft om het wereldkampioenschap te winnen. Als er iets gebeurt tussen de auto's van McLaren, ligt alles weer open." Hadjar sloot af: "Ik geef Verstappen tien procent kans. 69 punten tussen hem en Piastri is erg veel."

