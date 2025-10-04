Hoe laat begint vandaag de Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore?
De zaterdag is aangebroken in Singapore, wat betekent dat vandaag één van de belangrijkste kwalificatie van het Formule 1-seizoen op het programma staat. Hoe laat moet je er klaar voor zitten?
Het raceweekend op het Marina Bay Street Circuit is onderweg. Na een enerverende vrijdag is het vandaag tijd voor de derde en laatste vrije training, waarna de kwalificatie op het programma staat. De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore is één van de belangrijkste sessies van het seizoen, omdat inhalen op dit krappe stratencircuit enorm lastig is. De coureurs zullen daarom alle zeilen bijzetten om zo ver mogelijk naar voren te mogen starten.
Marina Bay Street Circuit
Het asfalt van het Marina Bay Street Circuit is 5,063 kilometer lang en telt in totaal 23 bochten. In combinatie met de vaak hoge en drukkende temperaturen rond deze tijd van het jaar zorgt dit ervoor dat de Grand Prix van Singapore voor de coureurs één van de zwaarste races van het jaar is. Tijdens het racen wordt er veel vocht verloren, waardoor het lastig is om 61 ronden geconcentreerd te blijven. De smalle lay-out van het circuit biedt echter geen ruimte voor fouten. Ondanks dat inhalen hier in het verleden vaak lastig is gebleken, zorgt de race dan ook regelmatig voor spektakel.
Tijdschema Grand Prix van Singapore Nederlandse tijd
Vanwege de hoge temperaturen en het tijdsverschil met Europa (zes uur later dan in Nederland) worden de sessies lokaal in de avond verreden. Voor ons in Nederland betekent dit dat het vandaag om 11:30 uur tijd voor de derde en laatste vrije training. Om 15:00 uur gaat de kwalificatie van start. De Grand Prix van Singapore wordt op zondag 5 oktober om 14:00 uur verreden.
Zaterdag 4 oktober
11:30 uur: derde vrije training (17:30 uur)
15:00 uur: kwalificatie (21:00 uur)
Zondag 5 oktober
14:00 uur: Grand Prix van Singapore (20:00 uur)
