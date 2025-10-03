Max Verstappen ontmoet wereldberoemde boyband uit Zuid-Korea
Max Verstappen ontmoet wereldberoemde boyband uit Zuid-Korea
Max Verstappen werd eerder dit jaar in de Ziggo Dome vlak voor de Grand Prix van Nederland toegezongen uit onverwachte hoek. De zeer populaire Zuid-Koreaanse boyband ENHYPEN bracht destijds het Verstappen-lied ten gehore en dit keer is het in Singapore tot een ontmoeting gekomen.
ENHYPEN wint inmiddels ook in Nederland aan bekendheid, maar de Zuid-Koreaanse boyband is met name Azië razend populair. Op Instagram heeft de muziekgroep maar liefst 20 miljoen volgers. ENHYPEN zag het levenslicht in 2020, nadat een talentenshow zeven winnaars opleverde, die samen de nieuwe boyband gingen vormen. ENYHPEN bestaat uit de leden Jake, Jay, Sunoo, Heeseung, Sunghoon, Jungwon en Ni-ki. Ze debuteerde op 30 november 2020 met hun eerste single, genaamd Given-Taken en de EP Border: Day 1. Op Spotify heeft de boyband inmiddels een kleine 10 miljoen luisteraars per maand.
Zee aan reacties
Met name bandlid Jay blijkt groot fan te zijn van de Nederlandse coureur en op donderdag zal dan ook zijn droom zijn uitgekomen toen hij - samen met de andere bandleden - Verstappen mocht ontmoeten in Singapore. Het leverde mooie beelden én een zee aan reacties op het bijzondere moment op, waarbij fans met name lieten weten dat dit voor bandlid Jay een droom was die uitkwam, daar hij ontzettend fan van de sport én van Verstappen is.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
- 6 minuten geleden
McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel
- 21 minuten geleden
Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'
- 38 minuten geleden
Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'
- 1 uur geleden
Tsunoda leerde van Verstappen: "Anders had ik ook geen zesde kunnen worden"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september