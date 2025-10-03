Max Verstappen werd eerder dit jaar in de Ziggo Dome vlak voor de Grand Prix van Nederland toegezongen uit onverwachte hoek. De zeer populaire Zuid-Koreaanse boyband ENHYPEN bracht destijds het Verstappen-lied ten gehore en dit keer is het in Singapore tot een ontmoeting gekomen.

ENHYPEN wint inmiddels ook in Nederland aan bekendheid, maar de Zuid-Koreaanse boyband is met name Azië razend populair. Op Instagram heeft de muziekgroep maar liefst 20 miljoen volgers. ENHYPEN zag het levenslicht in 2020, nadat een talentenshow zeven winnaars opleverde, die samen de nieuwe boyband gingen vormen. ENYHPEN bestaat uit de leden Jake, Jay, Sunoo, Heeseung, Sunghoon, Jungwon en Ni-ki. Ze debuteerde op 30 november 2020 met hun eerste single, genaamd Given-Taken en de EP Border: Day 1. Op Spotify heeft de boyband inmiddels een kleine 10 miljoen luisteraars per maand.

Artikel gaat verder onder video

Zee aan reacties

Met name bandlid Jay blijkt groot fan te zijn van de Nederlandse coureur en op donderdag zal dan ook zijn droom zijn uitgekomen toen hij - samen met de andere bandleden - Verstappen mocht ontmoeten in Singapore. Het leverde mooie beelden én een zee aan reacties op het bijzondere moment op, waarbij fans met name lieten weten dat dit voor bandlid Jay een droom was die uitkwam, daar hij ontzettend fan van de sport én van Verstappen is.

Du du du du

What a lucky fanboy pic.twitter.com/1DY11injaj — uchy (@istrimudaizek) October 2, 2025

Fanboy Jay is so cute 😭😭 pic.twitter.com/BSi5AmGZz0 — 🍀Lucky YOAN ⭑♡🐈‍⬛ (@YoanBlackCat) October 2, 2025

Finally thank u so much rbr team for inviting Jay & enhypen to meet his fav Max Verstappen😭🤍 pic.twitter.com/4gVOPFEQkt — LUCKY rey🍀 (@pjssyg) October 2, 2025

Gerelateerd