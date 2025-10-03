Marko hoopt op hulp van McLaren-coureurs in titelstrijd: "Zij maken meer fouten dan Verstappen"
Marko hoopt op hulp van McLaren-coureurs in titelstrijd: "Zij maken meer fouten dan Verstappen"
Red Bull-topman Helmut Marko verwacht dat Max Verstappen niet op eigen kracht het wereldkampioenschap nog in zijn voordeel kan beslissen, maar de Oostenrijker ziet wel degelijk kansen door de 'foutgevoeligheid' van de McLaren-coureurs.
Max Verstappen kijkt in het wereldkampioenschap Formule 1 tegen een achterstand van 69 punten aan ten opzichte van klassementsleider Oscar Piastri. Met nog zeven Grands Prix en drie sprintraces te gaan is dat gat nog te overbruggen, maar dan moet alles goed gaan voor de Nederlander. Hij zal consistent voor het duo van McLaren moeten eindigen en daarnaast is een nulresultaat voor Piastri vrijwel zeker een voorwaarde om nog kans te maken.
Raceweekend Singapore van groot belang
Het raceweekend in Singapore zal veel duidelijk maken over in hoeverre Verstappen echt meedingt in de titelstrijd. Heeft Red Bull Racing de RB21 om weten te bouwen naar een auto die op de resterende zeven circuits om de overwinning kan vechten, of verbloemden de circuits in Monza en Azerbeidzjan de problemen aan de auto van Verstappen en teammaat Yuki Tsunoda. Helmut Marko denkt dat de Limburger kans maakt, maar dat hij het niet enkel op eigen kracht kan doen.
Fouten bij McLaren
"Ik denk niet dat we het op eigen kracht kunnen halen", klinkt het bij Kronen Zeitung. "Maar we hebben vaker gezien dat de coureurs van McLaren gevoeliger zijn voor fouten dan Max. Daarnaast wordt de onderlinge strijd intern steeds heviger. Dat zou een voordeel voor ons kunnen zijn. We hebben hoe dan ook een uitvalbeurt van Piastri nodig."
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO: Primeur in Formule 1 en Max Verstappen hakt knoop door over GT3-races | GPFans News
- 10 minuten geleden
Marko hoopt op hulp van McLaren-coureurs in titelstrijd: "Zij maken meer fouten dan Verstappen"
- 25 minuten geleden
Circuit Zandvoort kondigt uitverkochte weekendkaartjes aan voor laatste Grand Prix
- 37 minuten geleden
Red Bull Racing én Mercedes enige twee teams met upgrades in Singapore
- 1 uur geleden
Ben Sulayem-uitdaagster Philippot vertelt over visie: "Ik ben een vrouw van kleur"
- 1 uur geleden
- 2
Lawson hoorde weinig van Marko na P5 in Bakoe: 'Het telefoontje komt na slechte races'
- 2 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september