Red Bull-topman Helmut Marko verwacht dat Max Verstappen niet op eigen kracht het wereldkampioenschap nog in zijn voordeel kan beslissen, maar de Oostenrijker ziet wel degelijk kansen door de 'foutgevoeligheid' van de McLaren-coureurs.

Max Verstappen kijkt in het wereldkampioenschap Formule 1 tegen een achterstand van 69 punten aan ten opzichte van klassementsleider Oscar Piastri. Met nog zeven Grands Prix en drie sprintraces te gaan is dat gat nog te overbruggen, maar dan moet alles goed gaan voor de Nederlander. Hij zal consistent voor het duo van McLaren moeten eindigen en daarnaast is een nulresultaat voor Piastri vrijwel zeker een voorwaarde om nog kans te maken.

Raceweekend Singapore van groot belang

Het raceweekend in Singapore zal veel duidelijk maken over in hoeverre Verstappen echt meedingt in de titelstrijd. Heeft Red Bull Racing de RB21 om weten te bouwen naar een auto die op de resterende zeven circuits om de overwinning kan vechten, of verbloemden de circuits in Monza en Azerbeidzjan de problemen aan de auto van Verstappen en teammaat Yuki Tsunoda. Helmut Marko denkt dat de Limburger kans maakt, maar dat hij het niet enkel op eigen kracht kan doen.

Fouten bij McLaren

"Ik denk niet dat we het op eigen kracht kunnen halen", klinkt het bij Kronen Zeitung. "Maar we hebben vaker gezien dat de coureurs van McLaren gevoeliger zijn voor fouten dan Max. Daarnaast wordt de onderlinge strijd intern steeds heviger. Dat zou een voordeel voor ons kunnen zijn. We hebben hoe dan ook een uitvalbeurt van Piastri nodig."

