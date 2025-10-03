Red Bull Racing én Mercedes enige twee teams met upgrades in Singapore
Dit weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma en vlak voor één van de lastigste races op de kalender, hebben twee teams besloten om upgrades mee te nemen.
De Grand Prix van Singapore vindt dit weekend plaats en het zal ook in de strijd om het wereldkampioenschap een cruciaal weekend gaan worden. Kan Red Bull met Max Verstappen écht nog aanhaken bij het bloedsnelle McLaren, of weten we na dit weekend dat het ijdele hoop was voor de viervoudig wereldkampioen? Na afloop van de laatste twee races en de verbeterde vloer van Red Bull, is er toch weer een sprankje hoop teruggekeerd in kamp Verstappen. Dit weekend wordt het in Singapore natuurlijk wel uiterst lastig om hier een vervolg aan te geven.
Red Bull en Mercedes
De race in Azië is doorgaans geen makkie voor het Oostenrijkse team en Verstappen heeft hier zelfs nog nooit weten te winnen. Geluk voor de viervoudig wereldkampioen dat zijn team in ieder geval één van de twee teams is dat upgrades meegenomen heeft naar Marina Bay. Het team van de Nederlander verschijnt met een aangepaste voorvleugel en een aanpassing aan de motorkap in Singapore. Ook Mercedes heeft een aanpassing meegenomen: zij hebben de voorvleugel aangepakt. Goed nieuws voor Verstappen: McLaren heeft dus géén updates meegenomen.
