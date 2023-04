Vincent Bruins

Dan Fallows spreekt zijn ontevredenheid uit over de huidige technische reglementen in de Formule 1. De technisch directeur van Aston Martin vindt dat er niet voldoende ruimte is voor innovatie en legt uit waarom alle auto's zo erg op elkaar lijken.

Aston Martin is hoe dan ook wel goed aan het seizoen van 2023 begonnen. Fernando Alonso is samen met Max Verstappen de enige coureur die elke Grand Prix tot nu toe op het podium heeft gestaan met drie derde plaatsen. Ook dankzij een zesde en een vierde finishpositie van Lance Stroll heeft de Britse renstal al tien punten meer gescoord dan heel vorig jaar.

Taak van FIA exponentieel moeilijker

"De reglementen die we op dit moment hebben, zijn geïntroduceerd met de allerbeste bedoelingen en er is heel veel goed onderzoek gedaan naar waarom deze geïntroduceerd zijn," vertelde Fallows in de Formule 1-podcast Beyond The Grid. "Maar we hebben nu een stapel aan reglementen die verreweg het meest gecompliceerd zijn in de geschiedenis van F1, zowel de sportieve als de technische reglementen, en verreweg het ingewikkeldst om daadwerkelijk te controleren, dus de taak van de FIA is exponentieel moeilijker geworden de afgelopen jaren. En ik denk gewoon niet dat dat echt gunstig is geweest. Waar we in feite op zijn uitgekomen, zijn reglementen die je dwingen op een bepaalde manier de auto te ontwerpen."

Niet genoeg ruimte voor innovatie

"Dat is de reden dat veel auto's er hetzelfde uitzien of heel erg op elkaar lijken," legde de 49-jarige Brit verder uit. "Er zijn bijvoorbeeld ongelooflijk gecompliceerde voorschriften voor de voorvleugel, waardoor je deze in wezen in een heel specifieke vorm moet ontwerpen. De reglementen zijn niet alleen ingewikkeld, maar ze kunnen alleen worden gereguleerd of beoordeeld door de FIA door ook naar de CAD-tekeningen te verwijzen. Dus een deel van de reglementen is letterlijk hoe je de oppervlakken hebt geconstrueerd die in de vorm zitten die je hebt, terwijl we in het verleden alleen maar bepaalde parameters hadden en zolang de auto daaraan voldeed, kon je doen wat je wilt." Op de vraag of hij vindt dat de reglementen voldoende ruimte bieden voor innovatie, reageerde Fallows: "Eerlijk gezegd niet, nee."