Extreem weerbericht voor Grand Prix van Singapore: tropische stormen en hoge temperaturen
Het Formule 1-raceweekend in Singapore vormt steevast een enorme uitdaging voor de Formule 1-coureurs, vanwege de hoge temperaturen en zeer drukkende luchtvochtigheid. Daar lijkt aankomend weekend ook nog eens een enorme hoeveelheid neerslag bij te komen.
De Formule 1-karavaan heeft Europa definitief achter zich gelaten en begint deze week aan een kruistocht langs verschillende werelddelen voor de resterende zeven raceweekenden van het 2026-seizoen. Met de uitvalbeurt voor Oscar Piastri in Azerbeidzjan is de titelstrijd tussen Lando Norris en zijn McLaren-collega nieuw leven ingeblazen, maar ook Max Verstappen - al zij het op een aanzienlijke achterstand - doet na zijn overwinning in Bakoe nog mee om de titel. De eerstvolgende stop voor het Formule 1-veld is Singapore, waar slechts 137 kilometer boven de evenaar een nachtrace op de straten van Marina Bay wordt verreden.
Uitputtingsslag op Marina Bay
Het raceweekend op het stratencircuit van Marina Bay wordt door veel coureurs als het zwaarste weekend van het seizoen gezien. De smalle en bochtige lay-out van het stratencircuit vergt van start tot finish honderd procent concentratie, maar daarnaast speelt de hoge temperatuur hier vaak een grote rol. De slopende weersomstandigheden hebben er in het verleden meer dan eens voor gezorgd dat rijders na afloop van de race door de grote hoeveelheid vochtverlies langs het medical centre moesten om bij te komen.
Extreem weerbericht voor Formule 1 Grand Prix van Singapore
Dat zal dit jaar niet anders zijn. Maar naast de hoge temperaturen, belooft het weekend deels ook nog eens een waar waterballet te worden. De hele week trekken er zware onweersbuien over Singapore. Dit zorgt ervoor dat op vrijdag, ook in de avond, de kans op zware neerslag maar liefst 95 procent bedraagt. Met een gevoelstemperatuur van 38 graden en een luchtvochtigheid van 75 procent, belooft dit een enorme uitdaging voor de coureurs te worden.
Op zaterdag is de kans op neerslag honderd procent, maar met name in de ochtend en de middag. In de avond, als de sessies verreden worden, lijkt het iets op te klaren. Ook dan zal het echter niet volledig droog zijn. De gevoelstemperatuur bedraagt dan 34 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 77 procent.
De zondag is vooralsnog meer van hetzelfde, al neemt de neerslagkans iets af. Deze ligt dan op 65 procent. Op de zondag is het echter met name in de ochtend droog, waarna het in de middag en avond weer wat natter belooft te worden. Maar met een gevoelstemperatuur van 38 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 72 procent, zal de Grand Prix een ware uitputtingsslag worden.
Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Singapore
Vrijdag 3 oktober
11:30 uur: eerste vrije training (lokaal 17:30 uur)
15:00 uur: tweede vrije training (lokaal 21:00 uur)
Zaterdag 4 oktober
11:30 uur: derde vrije training (17:30 uur)
15:00 uur: kwalificatie (21:00 uur)
Zondag 5 oktober
14:00 uur: Grand Prix van Singapore (20:00 uur)
