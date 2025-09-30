De laatste tijd is er veel te doen geweest over de plannen van F1 CEO Stefano Domenicali om meer sprintraces en kortere Grands Prix in te gaan voeren. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is het er niet mee eens, waardoor een conflict tussen de FIA en F1 dreigt.

Tegenover Viaplay laat Ben Sulayem zich uit over de plannen van Domenicali om meer sprintraces in te voeren en races korter te maken. "Commercieel snap ik zijn positie. Stefano is een goede vriend, we spreken elkaar vijf keer per week. Maar ik kijk vooral naar de extra belasting voor ons personeel. Ze reizen al veel en méér races maken het nog vermoeiender. Je moet je ook afvragen of het goed is voor de teams. Er spelen meerdere belangen. Als je je alleen op de sport richt, loop je tegen commerciële problemen aan, en andersom net zo goed. Beide aspecten moeten in balans zijn."

Domenicali over sprintweekenden

Domenicali stelde tegenover Motorsport.com dat hij denkt dat de grootste groep fans wel zit te wachten op meer sprintweekenden. "Behalve een paar oudere diehard-fans geeft eigenlijk iedereen de voorkeur aan een sprintweekend. Organisatoren vragen erom en nu tonen ook de coureurs interesse. Ik zeg het een beetje provocerend, maar vrije trainingen zijn vooral leuk voor de superspecialisten; mensen die graag meer actie willen zien, hebben liever een sprintweekend. Vanaf vrijdag valt er gewoon meer te bespreken met een kwalificatie erbij, maar ik begrijp dat het tijd kost om dit in de F1-cultuur te laten landen."

Domenicali legt uit hoe hij sprintraces in F1 ziet

Domenicali stelt ook dat hij niet naar het format van MotoGP wil gaan, waar er elk raceweekend een sprint is, maar stelt wel dat als het aan hem ligt, er meer sprintraces gaan komen. "Ik zeg niet dat we, zoals in de MotoGP, naar een sprint bij elke ronde van het kampioenschap moeten gaan – dat is een te grote stap. Ik zie het meer als een groeiproces, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de meer traditionele kijk op de sport."

