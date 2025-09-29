Hamilton deelt hartverscheurende video op TikTok in nagedachtenis van Roscoe
Hamilton deelt hartverscheurende video op TikTok in nagedachtenis van Roscoe
Lewis Hamilton's trouwe hond Roscoe is niet meer. Op social media maakte de zevenvoudig wereldkampioen eerder op maandag bekend dat zijn trouwe viervoeter was overleden. Enkele uren later heeft de Brit een prachtige en hartverscheurende foto op TikTok geplaatst om Roscoe te eren.
Hamilton beleeft natuurlijk op de baan al niet het allerbeste seizoen met het team van Ferrari en nu gaat het ook naast het circuit niet helemaal geweldig. De zevenvoudig wereldkampioen deelde vorige week een hartverscheurende foto van hond Roscoe, die - zo lijkt het - bij de dierenarts ergens lag om behandeld te worden. De hond van Hamilton - goed voor 1,3 miljoen volgers op Instagram - tikte inmiddels een behoorlijke leeftijd en was ook eerder dit jaar al ziek. "Het zijn een paar bange uren geweest. Ik wil iedereen vragen om te bidden voor Roscoe en hem in gedachten te houden", zo zei de Britse rijder vorige week woensdag.
Overlijden
De dagen gingen voorbij met enkele updates, maar het was duidelijk dat de situatie lastig was voor de hond van de Brit. Op maandag kwam daar het onvermijdelijke nieuws: Roscoe is ingeslapen. "Na vier dagen aan de beademing, waarin hij met al zijn kracht heeft gevochten, moest ik de moeilijkste beslissing van mijn leven nemen en afscheid nemen van Roscoe. Hij bleef vechten, tot het allerlaatste moment. Ik voel me zo dankbaar en vereerd dat ik mijn leven heb mogen delen met zo’n prachtige ziel, een engel en een ware vriend. Roscoe in mijn leven brengen was de beste beslissing die ik ooit heb genomen, en ik zal de herinneringen die we samen hebben gemaakt voor altijd koesteren", zo schrijft Hamilton maandag op Instagram.
Prachtige video
Enkele uren na het bericht rondom het overlijden van de viervoeter, heeft Hamilton een mooie video op zijn TikTok geplaatst om de hond te eren. Onder de video stromen de steunbetuigingen voor Hamilton, die er niet alleen voor lijkt te staan in dit rouwproces, binnen.
Gerelateerd
Net binnen
Nederlandse Niels Koolen verzekert zich van IndyCar-test | F1 Shorts
- 35 minuten geleden
- 44
Hamilton deelt hartverscheurende video op TikTok in nagedachtenis van Roscoe
- 1 uur geleden
Verstappen stuurt bericht naar 18-jarige coureur na kankerdiagnose
- 2 uur geleden
- 2
Zak Brown wil van Verstappen af: "Hij is een stoorzender"
- 3 uur geleden
- 19
F1-wereld reageert op overlijden Roscoe (12), Red Bull stuurt bericht naar Hamilton
- 3 uur geleden
- 7
Lulham over uitdaging met Verstappen op Nürburgring: "Dat is beangstigend"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september