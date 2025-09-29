Lewis Hamilton's trouwe hond Roscoe is niet meer. Op social media maakte de zevenvoudig wereldkampioen eerder op maandag bekend dat zijn trouwe viervoeter was overleden. Enkele uren later heeft de Brit een prachtige en hartverscheurende foto op TikTok geplaatst om Roscoe te eren.

Hamilton beleeft natuurlijk op de baan al niet het allerbeste seizoen met het team van Ferrari en nu gaat het ook naast het circuit niet helemaal geweldig. De zevenvoudig wereldkampioen deelde vorige week een hartverscheurende foto van hond Roscoe, die - zo lijkt het - bij de dierenarts ergens lag om behandeld te worden. De hond van Hamilton - goed voor 1,3 miljoen volgers op Instagram - tikte inmiddels een behoorlijke leeftijd en was ook eerder dit jaar al ziek. "Het zijn een paar bange uren geweest. Ik wil iedereen vragen om te bidden voor Roscoe en hem in gedachten te houden", zo zei de Britse rijder vorige week woensdag.

Overlijden

De dagen gingen voorbij met enkele updates, maar het was duidelijk dat de situatie lastig was voor de hond van de Brit. Op maandag kwam daar het onvermijdelijke nieuws: Roscoe is ingeslapen. "Na vier dagen aan de beademing, waarin hij met al zijn kracht heeft gevochten, moest ik de moeilijkste beslissing van mijn leven nemen en afscheid nemen van Roscoe. Hij bleef vechten, tot het allerlaatste moment. Ik voel me zo dankbaar en vereerd dat ik mijn leven heb mogen delen met zo’n prachtige ziel, een engel en een ware vriend. Roscoe in mijn leven brengen was de beste beslissing die ik ooit heb genomen, en ik zal de herinneringen die we samen hebben gemaakt voor altijd koesteren", zo schrijft Hamilton maandag op Instagram.

Prachtige video

Enkele uren na het bericht rondom het overlijden van de viervoeter, heeft Hamilton een mooie video op zijn TikTok geplaatst om de hond te eren. Onder de video stromen de steunbetuigingen voor Hamilton, die er niet alleen voor lijkt te staan in dit rouwproces, binnen.

