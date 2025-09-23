Max Verstappen beleefde in Azerbeidzjan een heerlijk weekend en inmiddels wordt er door fans en analisten zelfs gespeculeerd over een mogelijke inhaalrace in het wereldkampioenschap. Jan Lammers drukt echter hard op de rem: volgens de oud-coureur zit de vork toch wel wat anders in de steel.

Lange tijd dit seizoen leken de McLarens onverslaanbaar en was de Red Bull amper bestuurbaar. De afgelopen weken lijkt er na de zomerstop toch echter ineens wat veranderd te zijn. Verstappen wist zowel de race in Monza als die in Bakoe op klassieke Verstappen-wijze te winnen, terwijl de McLarens er met name afgelopen weekend een potje van maakten. Oscar Piastri, leider in het wereldkampioenschap, beleefde een waar horrorweekend in de straten van Bakoe. Nadat hij in de kwalificatie zijn wagen al in de muur hing, deed hij dat in de eerste ronde van de Grand Prix nog eens dunnetjes over. Resultaat: nul punten.

Verstappen wereldkampioen?

Ook Lando Norris kwam niet verder dan een schamele zevende plaats, terwijl Verstappen zijn topvorm dus door wist te trekken met een tweede overwinning op rij. Na de race in Azerbeidzjan wordt er zelfs inmiddels rustig gespeculeerd over een mogelijke inhaalslag van Verstappen in het wereldkampioenschap, al is het inmiddels wel behoorlijk dringen geblazen qua tijd. Er zijn nog zeven races te gaan, terwijl het gat van Verstappen naar Piastri ook nog 69 punten bedraagt. Lammers trapt - zeker ook gezien het gekke weekend in Azerbeidzjan - hard op de rem: "In het geval van Max en Red Bull, moeten we niet vergeten dat dit een héle uitzonderlijke race was", zo stelt hij in het Race Café.

McLarens gewoon het snelst

Lammers legt uit waarom: "Normaal gesproken, met een volledig droog parcours en niet al die rode vlaggen, denk ik dat de McLarens gewoon de dienst uitmaken. De rijders hebben het verschil gemaakt. Max absoluut in positieve zin, zowel in de kwalificatie als in de race. Bij McLaren en Ferrari hebben ze zichzelf vol in de voet geschoten. Tijdens de race gaf dat Max wel een enorme buffer. Ik denk dat dit zorgde voor een verdraaid beeld. Het échte beeld gaan we tijdens de komende races zien", zo besluit de voormalig coureur.

