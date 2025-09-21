Weersverwachting Grand Prix Azerbeidzjan: kans op regenrace stijgt, windstoten blijven factor
De Grand Prix van Azerbeidzjan staat vandaag op het programma. De harde windstoten zijn al het hele weekend een doorn in het oog van de Formule 1-teams, maar momenteel lijkt er ook regen onderweg te zijn naar het Baku City Circuit.
Max Verstappen vertrekt vanmiddag vanaf poleposition, met voormalig teamgenoot Carlos Sainz naast zich. Daarachter staat verrassend genoeg Liam Lawson. Ook Yuki Tsunoda zat er goed bij in de kwalificatie en start vanaf de zesde plaats, terwijl Lando Norris zich moet terugvechten vanaf P7. Oscar Piastri crashte tijdens de kwalificatie en begint de race vanaf P9.
Momenteel droog
Hoewel het vannacht heeft geregend in Bakoe, is het momenteel droog. De Formule 2-race, die om 09:00 uur (Nederlandse tijd) van start ging, werd dan ook onder droge omstandigheden verreden. Toch is het nog maar de vraag of dat zo blijft.
Regen en harde windstoten
AccuWeather voorspelt namelijk dat het weer later kan omslaan en dat de kans op regen oploopt tot bijna 50 procent rond 16:00 uur lokale tijd. De Formule 1-race begint om 15:00 uur, bij een temperatuur van ongeveer 20 graden Celsius. De wind blijft daarnaast een belangrijke factor: er worden de hele dag windstoten tussen de 41 en 44 kilometer per uur voorspeld.
