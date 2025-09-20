Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Azerbeidzjan
Max Verstappen start zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de eerste keer vanaf P1. De Nederlander deelt de eerste startrij met een oude bekende: zijn oud-teamgenoot Carlos Sainz. Liam Lawson was de verrassende nummer drie en begint de wedstrijd in Bakoe naast Kimi Antonelli, die de vierde tijd wist neer te zetten.
De ietwat zieke George Russell reed een vijfde tijd, terwijl Yuki Tsunoda eindelijk weer opviel met een zesde startpositie. Lando Norris was de beste McLaren op P7, voor Isack Hadjar, die wederom in de top tien start. Oscar Piastri veroorzaakte met zijn schuiver in Q3 een rode vlag en zal plekken moeten goedmaken vanaf P9. Ook Charles Leclerc belandde in de muur en begint vanaf P10.
Voorlopige startopstelling Grand Prix van Azerbeidjzan
Fernando Alonso haalde uit zijn AMR25 niet meer dan de elfde plek en staat voor Lewis Hamilton, die in Q2 werd uitgeschakeld. Gabriel Bortoleto vertrekt vanaf P13 en Lance Stroll vanaf P14. Oliver Bearman start vanaf P15, terwijl Franco Colapinto tijdens de kwalificatie uitviel en zondag vanaf P16 zal starten. Nico Hulkenberg zorgde voor de eerste rode vlag en moet eveneens van achteraan komen, vanaf P17. Pierre Gasly (P18) en Alexander Albon (P19) schuiven beide één plek op, omdat Esteban Ocon is gediskwalificeerd en zondag vanaf de laatste positie zal starten.
