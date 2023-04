Vincent Bruins

Dinsdag 25 april 2023 06:28

De Formule 1 strijkt in november voor het eerst sinds 1982 neer in Las Vegas voor de derde Amerikaanse race op de kalender. Om de wereldberoemde gokstad in gereedheid te brengen, moet er het nodige worden aangepast. Inwoners klaagden eerder al over de Grand Prix, maar ook Uber- en Lyft-chauffeurs zijn er niet bepaald blij mee.

Las Vegas zal dit jaar dus de derde Grand Prix in de Verenigde Staten zijn. Over anderhalve week wordt er voor de tweede maal geracet op Miami International Autodrome bij het Hard Rock Stadium. In oktober is het de beurt aan Circuit of the Americas in Austin, Texas. Een maand later zal het Formule 1-circus naar Nevada gaan.

Planning wegwerkzaamheden

Er werd van 2 tot en met 7 april aan Sands Avenue gewerkt. Op dit moment is Las Vegas Boulevard, oftewel The Strip, de drukste plek van de gokstad, aan de beurt van 9 april tot en met 19 mei. Van 22 tot en met 26 mei zijn er wegwerkzaamheden op Harmon Avenue en van 11 tot en met 16 juni zal er gewerkt worden aan Koval Lane. Tussen Harmon Avenue en Koval Lane ligt een stuk van het circuit waar ook de paddock omheen ligt. Daar kunnen inwoners en bezoekers van Las Vegas verwachten dat het verkeer vast zal staan tussen 19 en 30 juni. Van 21 tot en met 25 augustus wordt er gewerkt aan de straten rondom de Sphere Site.

Geblokkeerde wegen

"Het is ontzettend frustrerend," vertelde Uber- en Lyft-chauffeur Bridget Clayton tegenover 8 News Now. "Het kost enorm veel tijd. Je staat alleen maar vast. Je kan er niet omheen, dus draai je verlies. Zo moet je soms een bocht naar rechts nemen om de wegwerkzaamheden te vermijden en dan kom je op een achterweggetje uit die dan weer geblokkeerd is." Andere chauffeurs zijn het met Clayton eens en hebben het gevoel er niet aan te kunnen ontsnappen. "Ik probeer twintig ritten [per dag] te doen, maar dat gaat zo niet. Mensen zijn geld aan het verliezen."