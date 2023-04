Remy Ramjiawan

Regerend Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne blikt terug op de strategische race in Berlijn, waarbij niemand echt aan de leiding wilde gaan. De Belg startte de wedstrijd als negende en kwam uiteindelijk als achtste over de streep.

Voor de tweede race in Berlijn wist Robin Frijns verrassend genoeg vanaf pole position te starten. Zoals bekend is in Berlijn, wil niemand eigenlijk vanaf de koppositie starten, want dat kost nu eenmaal belangrijke energie. Uiteindelijk zag Frijns als zeventiende de vlag. Voor het team van DS Penske verliep het iets beter. Vandoorne wist als achtste 4 punten te pakken, maar teamgenoot Jean-Éric Vergne klom zelfs op het podium en werd als derde afgevlagd.

'Ingewikkelde race'

De voormalig teamgenoot van Fernando Alonso bij McLaren, Vandoorne, blikt terug op een tactische race in Berlijn: "Het was een ingewikkelde dag. Allereerst hadden we de kwalificatie op een natte baan en het was niet gemakkelijk om de juiste keuzes te maken met de banden. Toch slaagden we erin om een redelijke negende startplaats te behalen. Vervolgens hadden we een zeer strategische race, die vandaag in droge omstandigheden werd verreden."

De Belgische coureur had door dat het materiaal niet helemaal in topvorm was en moest dus een tandje bijzetten. "Ik moest iets harder vechten dan gisteren, om competitief te zijn met de wagen. Dus ik concentreerde me op het vermijden van botsingen en om de auto naar de finish te krijgen. Uiteindelijk kon ik toch nog een plaats goedmaken en als achtste eindigen", aldus Vandoorne.