Remy Ramjiawan

Zondag 23 april 2023 19:51 - Laatste update: 19:51

Volgens Daniil Kvyat hebben de concurrenten van Red Bull Racing inmiddels door dat de enige manier om het Oostenrijkse team te counteren is om hun filosofie te kopiëren. De Russische coureur stelt wel dat de teams daar nu wellicht nog geen profijt van gaan hebben, maar het kan ze wel helpen in de komende jaren.

Red Bull is het 2023-seizoen weer sterk uit de startblokken gekomen. Als constructeurskampioen zijn alle pijlen dan ook gericht op het team uit Milton Keynes. Vorig jaar onderging de Formule 1 het eerste jaar onder de nieuwe reglementen en hoewel veel teams destijds hun eigen filosofie erop na hielden, beginnen toch steeds meer teams de kant van Red Bull op te ontwikkelen. De voormalig Formule 1-coureur snapt die trend en benadrukt in de Track Limit-podcast dat dit de enige manier is om een halt toe te roepen aan de dominantie van het Oostenrijkse team.

'Ze zullen dominant blijven'

Op de vraag of Red Bull de dominantie zal behouden tot aan het nieuwe reglement in 2026, antwoordt Kvyat: "Ik denk dat ze zeker dit jaar [dominant zullen blijven], misschien dat volgend jaar de teams hun kunnen bijbenen, maar ze lijken dit jaar nog te ver voor op iedereen te liggen." De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft daarnaast ook te maken met de minste ontwikkelingstijd. "Misschien kunnen mensen tegen het einde van het jaar met de ontwikkeling dichterbij komen, maar ik denk nog steeds ja, ze domineren duidelijk, ook Honda, de motor is geweldig en ze hebben alles wat ze nodig hebben."

'Zo simpel is het'

Voorlopig lijkt Red Bull Racing de dienst uit te maken binnen de Formule 1 en dat gaat op korte termijn niet veranderen: "Het wordt saai! Maar de volgende (2024-seizoen red.) wordt misschien interessant, wanneer Mercedes en Ferrari het spel opvoeren, begrijpen welke stukken ze moeten kopiëren. Dan wordt het waarschijnlijk interessanter." Volgens de Rus is dat ook de enige manier: "Maar men begrijpt nu dat de enige manier om hen te verslaan, is om hun auto te kopiëren...Eindelijk. Zo simpel is het."