Remy Ramjiawan

Zondag 23 april 2023 17:51

Een Duitse actiegroep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist nadat enkele demonstranten zondagmiddag de start van de Formule E-race in Berlijn verstoorden. De race kon, na een aantal minuten, alsnog van start gaan en uiteindelijk wist Nick Cassidy de wedstrijd te winnen.

De tweede race op het Berlin Templehof Airport-circuit stond op het punt van beginnen, toen daar ineens een groep van ongeveer vijf demonstranten het hek opklommen en het circuit oprenden. Ondertussen waren de coureurs hun startprocedures aan het afwerken. De beveiligers waren er echter snel bij om de demonstranten in de kraag te vatten en de politie arresteerde de groep uiteindelijk. De race werd zes minuten later alsnog verreden.

Demonstranten

De groep die zichzelf de 'Letzte Generation' (laatste generatie) noemt, liet via Twitter van zich horen. Ze omschrijven zichzelf als 'klimaatrechtvaardigheidsactivisten' en claimen de verstoringen. "We zijn op het Formule E-racecircuit om alarm te slaan. Het is tijd om te vertragen. Want we zitten op de snelweg naar de klimaathel met onze voet op het gaspedaal", zo omschrijft de groep. De FIA heeft zich na het incident ook uitgelaten. De autobond benadrukte dat het protest niets met het evenement te maken had en vertelde aan GPFans: "De beveiliging heeft de ontregeling snel en veilig in bedwang gekregen. Het evenement kon doorgaan zoals gepland."