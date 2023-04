Kimberley Hoefnagel

Dan Ticktum kende een wisselvallige zaterdag in Berlijn. De Brit kwalificeerde zich uitstekend, maar viel vervolgens uit na een crash. Na afloop uitte hij tegenover GPFans zijn ongenoegen over de manier waarop zijn seizoen tot op heden verloopt én de rol van zijn team hierbij.

Ticktum verreed op zaterdagochtend een fantastische kwalificatie, waarbij hij beslag legde op de vierde startplek. De Brit verraste hiermee vriend en vijand, al is hij zelf niet zo verbaasd. "Het grootste deel van het seizoen was het tempo over één ronde redelijk goed, afgezien van de banen met langere rechte stukken waar ons tekort op de rechte lijn een beetje meer naar voren komt", vertelt Ticktum in Berlijn tegenover GPFans. "Als we de auto in de juiste window krijgen, kunnen we de duels halen. Dus ik denk dat de jongens - wat betreft de software en de mechanische kant van de wagen - het hele seizoen fantastisch werk hebben geleverd. De auto zit vaak in de juiste window. Op circuits als deze - waar de aandrijflijn geen groot probleem vormt - kunnen we tijdens de kwalificatie vechten voor goede posities. Maar ik bedoel, het gaat allemaal verloren in de race, omdat we gewoon zo inefficiënt zijn. We kunnen niets doen, echt waar."

"Het ziet er voor de jongens op het circuit slecht uit, maar ik bedoel, van de meeste van die jongens is het niet hun schuld. De meeste van die jongens doen fantastisch werk", benadrukt de 23-jarige coureur. "En zonder arrogant te zijn, ik eerlijk gezegd ook. Ik denk dat ik meer uit de auto haal dan in theorie mogelijk zou moeten zijn." Ticktum is ervan overtuigd dat zijn team met die benodigde efficiëntie zou kunnen strijden om de podiumplekken en de overwinningen. "We hebben op dit moment gewoon helemaal geen efficiëntie en ik raak mijn geduld een beetje kwijt om eerlijk te zijn. Vorig jaar was het anders, we waren inefficiënt en we waren traag over één ronde, dus het was alsof er nooit enig licht aan het einde van de tunnel was. Maar nu is er een licht, maar die gaat gewoon steeds verder en verder weg. Het is zo pijnlijk, ik word er echt een beetje moe van, als ik eerlijk ben."

Ticktum twijfelt over toekomst in Formule E

De NIO-coureur kende op zaterdagmiddag een sterke start, maar viel na een tweetal incidenten uiteindelijk vroegtijdig uit. Als klap op de vuurpijl ontving hij hiervoor ook nog een gridstraf van vijf plekken." De beslissing van de stewards om me een gridstraf van vijf plaatsen te geven voor dat incident met Stoffel vind ik belachelijk", benadrukt hij. "Er zijn momenten waarop ik me afvraag of het nog zin heeft dat ik deze sport doe. Ik ben bang, ik denk, dat vandaag zo'n dag is." Toch weigert hij de moed op te geven. "Ik moet door blijven gaan. Als ik mijn werk goed blijf doen, zullen de dingen beter worden. Dan zal ik in een auto zitten die mogelijk competitiever kan worden, of misschien ga ik ergens anders heen, ik moet gewoon mijn werk blijven doen. Ik kan niet opgeven, want dat geeft een slecht beeld van mij."