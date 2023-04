Kimberley Hoefnagel

Dan Ticktum is niet te spreken over de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden binnen de Formule E. De NIO-coureur stelt daarnaast dat hij oneerlijk behandeld wordt vanwege zijn acties in het verleden.

Ticktum kwalificeerde zich op zaterdagochtend op de vierde plek. De Brit kende een sterke start, maar moest de race vroegtijdig verlaten na een crash met Stoffel Vandoorne. De 23-jarige coureur werd als schuldige aangewezen en heeft een gridstraf van vijf plekken gekregen voor de tweede E-Prix van Berlijn. Na afloop van de race verschijnt de jongeling verslagen in de mediapen. "Het is gewoon jammer", zo vertelt hij in Berlijn tegenover GPFans. "Ik ben constant in de spiegels aan het kijken, midden op de baan aan het rijden en dan kan ik eigenlijk niet veel doen." Met name de situatie tijdens de openingsfase van de race, waarbij de coureurs soms met drie of vier wagens tegelijk door de bocht gaan, is volgens hem niet echt racen te noemen. "Het ziet er misschien goed uit op tv, maar we zijn allemaal halverwege het rechte stuk aan het liften."

"Naar mijn mening gaat het allemaal een beetje te ver", vervolgt hij. "Ik begrijp dat het om efficiëntie en zo min mogelijk verbruiken gaat, bla, bla, bla. Maar ik denk wel dat het op dit moment zover is dat het geen racen meer is. Je zou in de Formule 1 kunnen zeggen dat er auto's zijn die duidelijk veel beter zijn dan andere vanuit een aero-perspectief, motorperspectief, wat dan ook. Maar hier lijken alle auto's mechanisch gezien allemaal behoorlijk op elkaar. Het is gewoon de efficiëntie die sommige teams in de steek laat, en in ons geval zijn wij de grootste worstelaar."

FIA bevooroordeeld

De Brit werd door de FIA aangewezen als schuldige van de crash met Vandoorne, maar daar is hij het niet mee eens. "Ik zat erg krap in bocht drie. De twee Porsches voor me reden achteruit en toen maakte ik even contact met Da Costa, die reed een beetje misplaatst in het midden van de bocht en het was erg krap." Daarna ging het weer mis met Vandoorne. "In mijn optiek gaf ik eerlijk gezegd genoeg ruimte, de helft van mij dacht niet eens dat er een auto stond, maar ik gaf toch wat ruimte voor het geval dat." Een race-incident, zo stelt Ticktum, die stelt dat Vandoorne zichzelf in een kwetsbare positie bracht. "Het is niet zo dat ik iets enorm verkeerd heb ingeschat, me verremde of iemand heb geraakt zoals wel het geval was in Sao Paulo. Ik begrijp dat ik daarvoor een straf verdiende, want ik heb het toen verprutst."

"Maar het zijn zulke moeilijke auto's om in te rijden, onhandige circuits en overal mensen met totaal verschillende strategieën", zo blaast hij van de toren. "Het is gewoon chaos. Ik heb een auto die ik zojuist heb aangereden, ik ben op hem gefocust. Ik kan niet halverwege een bocht in mijn spiegels kijken, als ik net contact heb gemaakt met een auto voor me." Al met al is het een 'ongelooflijk harde' beslissing, zo stelt hij. "Ik zou graag denken dat mensen niets tegen me hebben, maar ik denk dat veel mensen dat mogelijk wel doen vanwege mijn verleden. Bij veel van hen kan me dat niet schelen, maar ik denk dat de stewards een fout hebben gemaakt."