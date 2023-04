Brian Van Hinthum

Zaterdag 22 april 2023 17:03

De FIA heeft besloten om geen verder onderzoek te doen naar de omstreden tijdstraf die Carlos Sainz in de slotfase van de Grand Prix van Australië opliep. Het motorsportorgaan weigert na de hoorzitting met de Italianen om een 'right to review' uit te voeren omdat Ferrari geen 'significant en relevant nieuw element' wist aan te dragen. Robert Doornbos moet lachen om het protest van Ferrari

De hele soap rondom de tijdstraf van Sainz in de slotfase van de race in Melbourne heeft een hoop stof doen opwaaien. Met name de inconsistentie bij de FIA lijkt niet lekker te zitten bij Ferrari en haar fans. Daar waar heren als Pierre Gasly, Esteban Ocon en Logan Sargeant geen straf ontvingen en de ronde na de herstart van de tweede rode vlag eigenlijk compleet uit de boeken gehaald werd, ontving Sainz wél een vijf seconden tijdstraf voor zijn tik op de achterkant van Fernando Alonso. Omdat de race achter de safety car eindigde, was de impact groot en viel hij terug van P4 na P12.

Artikel gaat verder onder video

Laag zonnetje

Ook kreeg hij na afloop van de race geen kans om zich te verdedigen bij de wedstrijdleiding, wat dus niet lekker zat bij Ferrari. Het 'right to review' is na de virtuele hoorzitting van dinsdag echter van tafel geveegd, omdat Ferrari geen 'significant en relevant nieuw element' op tafel legde. Doornbos begrijpt wel waarom. "Het zonnetje hing laag… dat is in principe voor iedereen. Ik begrijp niet dat je dat kan invullen. Andere coureurs hadden ook last", begint hij zijn betoog in het Race Café op Ziggo Sport.

Geen eer te behalen

De oud Formule 1-coureur kan met name geen begrip opbrengen voor de laatste reden die Ferrari aangaf in hun protest. "Het laatste argument was dat de telemetrie uitwees dat Sainz moeite had zijn banden op temperatuur te krijgen en daardoor iets later remde dan normaal. Dus is het een rijdersfout. Het slaat echt nergens op wat je daar als teammanager doet. Er valt geen eer te behalen", besluit hij zijn kritiek richting de Scuderia en Fred Vasseur. Uiteindelijk blijft de Spanjaard dus puntloos na het weekend in Melbourne.