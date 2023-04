Kwalificatie Berlin E-Prix: Buemi pakt pole positie, Frijns start vanaf de laatste plek

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 22 april 2023 12:30 - Laatste update: 13:10

Sébastien Buemi heeft op zaterdagochtend beslag gelegd op de pole positie voor de E-Prix van Berlijn. Sam Bird pakte de tweede plek, Stoffel Vandoorne de derde. Robin Frijns kwam niet verder dan de laatste plek

De kwalificatie voor de eerste race in Berlijn begon om 10:40 uur vanaf het warme Tempelhof Circuit in Berlijn. Groep 1 bestond dit keer uit Pascal Wehrlein, Nick Cassidy, António Félix da Costa, Sébastien Buemi, Mitch Evans, Stoffel Vandoorne, Andre Lotterer, Sérgio Sette Câmara, Oliver Rowland, Nico Müller en Edoardo Mortara. Laatstgenoemde was de eerste man die een tijd neerzette en liet een 1:09.729 noteren. Na de eerste runs was het Vandoorne die de snelste tijd in handen had, gevolgd door Buemi op P2, Cassidy op P3 en Evans op P4. Slechts een aantal coureurs kregen het voor elkaar om hun tijden te verbeteren, al bleef de top vier grotendeels hetzelfde. Vandoorne, Buemi, Cassidy en Sette Câmara wisten zich uiteindelijk te plaatsen voor de duels.

Daarna was het de beurt aan Jake Dennis, Jean-Éric Vergne, Sam Bird, René Rast, Jake Hughes, Lucas Di Grassi, Norman Nato, Dan Ticktum, Sacha Fenestraz Maximilian Günther en Robin Frijns. Het team van McLaren begon de kwalificatie ijzersterk, maar viel daarna toch weer even terug. Bird was de eerste coureur van groep B die een tijd liet noteren: 1:11.113. Na de eerste runs stond de Brit bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Günther op P2, Ticktum op P3 en Dennis op P4. Met nog vier minuten op de klok, doken de coureurs weer de baan op. Wederom bleek het lastig om de tijden echt te verbeteren, waarna Günther, Ticktum en Dennis zich voor de duels plaatsten.

Kwartfinales

In de eerste kwartfinale troffen de Envision-teamgenoten elkaar. Cassidy mocht als eerste de baan op, waarna Buemi hem spoedig achterna ging. De Nieuw-Zeelander liep al snel een achterstand op, wist deze nog een beetje in te lopen, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Buemi. De tweede kwartfinale werd uitgevochten door Sette Câmara en Vandoorne. De Belg verreed een ijzersterke ronde en klokte een 1:05.292, waarmee hij Sette Câmara met gemak achter zich kon houden.

De derde kwartfinale werd uitgevochten door Ticktum en Günther. De twee heren waren het grootste deel van de ronde enorm aan elkaar gewaagd. Even leek Günther de strijd te gaan winnen, maar na een ongelukkige fout gaf hij het ticket voor de halve finale als het ware cadeau aan Ticktum. Dennis en Bird waren in de laatste kwartfinale aan de beurt. Hoewel de twee mannen enorm aan elkaar gewaagd waren, kon Bird de battle toch op enigszins makkelijke wijze winnen.

Jake Dennis

Halve finale

Buemi begon uitstekend aan de halve finale en al snel werd duidelijk dat hij zichzelf in de finale zou gaan plaatsen. Hij liet een 1:05.414 noteren. Hoewel Vandoorne nog wat tijd goed wist te maken, bleek zijn rondetijd van 1:05.525 uiteindelijk niet genoeg te zijn om de Envision-coureur bij te kunnen houden. De tweede halve finale werd uitgevochten door Jaguar-rijder Bird en NIO-coureur Ticktum. Hoewel laatstgenoemde een uitstekende ronde van 1:05.670 verreed, bleek Bird met een rondetijd van 1:05.535 toch ongrijpbaar.

In de finale mochten twee Formule E-veteranen het tegen elkaar opnemen: Bird en Buemi. De Jaguar mocht als eerste de baan op, gevolgd door de Envision-bolide. Bird begon zijn ronde met een klein foutje, waarna hij in de achtervolging moest. De Brit liet uiteindelijk een 1:05.742 noteren, maar de pole positie ging naar Buemi die een ronde van 1:05.605 neerzette.