Steiner over afwijkend format in Bakoe: 'Dit is waarom we dat gaan doen'

Jeen Grievink

Vrijdag 21 april 2023 11:44 - Laatste update: 11:49

Guenther Steiner staat gematigd positief tegenover de veranderingen die de Formule 1 hoogstwaarschijnlijk gaat doorvoeren tijdens het sprintweekend in Azerbeidzjan. De teambaas van Haas vindt het goed dat er nieuwe dingen worden geprobeerd, maar waarschuwt tegelijkertijd voor té ingrijpende wijzigingen.

Over precies een week gaat het raceweekend in Bakoe al van start, maar tot op heden is het nog steeds niet duidelijk hoe de invulling er nu precies uit gaat zien. Er wordt gesuggereerd dat er in Azerbeidzjan een tweede kwalificatie wordt toegevoegd in plaats van de tweede vrije training op zaterdag, maar een officiële bevestiging blijft vooralsnog uit. Het lijkt echter wel te gaan gebeuren, want eerder liet Ferrari-teambaas Frederic Vasseur al weten dat de teams hierover een akkoord hadden bereikt. Ook Steiner insinueert dat het plan doorgaat, want hij legt uit "hoe we tot dit sprintweekend zijn gekomen". De Italiaan hoopt echter wel dat de Formule 1 de plannen terugdraait als ze toch niet blijken te werken.

Formule 1 moet oppassen met veranderingen

"Naar mijn mening is het óf een wedstrijd óf een training", zo begint Steiner, geciteerd door Motorsport.com. "Je kan niet zeggen dat iemand de training wint, want dan moet je er een race van maken. Want als er iets op het spel staat, dan zal iedereen ervoor gaan en zwakt dat de races af. We moeten oppassen dat we niet proberen te draconisch te zijn en alles veranderen." De Haas-teambaas pleit er dan ook voor om veranderingen stapje voor stapje door te voeren - en ze terug te draaien als ze niet het gewenste effect hebben. De aanpassingen in Bakoe passen perfect in die filosofie, zo stelt Steiner.

Twee kwalificaties in Azerbeidzjan

"Dat is ook hoe we tot dit sprintweekend zijn gekomen, aangezien veel mensen er in het begin op tegen waren. Nu is iedereen er volgens mij best blij mee dat we het hebben. Ik denk dat we de normale raceweekenden kunnen laten voor wat het is", aldus de 58-jarige Italiaan. Als de plannen voor Azerbeidzjan doorgaan, dan krijgen we volgend weekend twee kwalificaties te zien: eentje op de vrijdag die de startopstelling bepaalt voor de Grand Prix én eentje op de zaterdag die de startopstelling bepaalt voor de Sprint Race.