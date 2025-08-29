De F1 is terug in Zandvoort en dat zorgt van vrijdag 29 augustus t/m zondag 31 augustus 2025 voor een drukte van jewelste in de Noord-Hollandse badplaats. De Dutch Grand Prix trekt ieder jaar weer tienduizenden bezoekers per dag en deze massale toestroom kun je live en gratis volgen via de livestreams die vanaf verschillende locaties in Zandvoort worden aangeboden. Kijk mee bij het station, op de boulevard of bij de ingang van het circuit.

Het Formule 1-weekend in Zandvoort is 24 uur per dag live te volgen via de camera's die op verschillende locaties zijn opgehangen in het dorp. De webcams hangen op de meest populaire plekken zoals het station, de boulevard en bij de ingang van het circuit. Via deze streams kun je live en gratis meekijken met de F1-gekte in Zandvoort. Het geeft je een uniek kijkje in de drukte en sfeer rondom het grootste evenement van het jaar. De Dutch Grand Prix trekt over het hele weekend doorgaans zo'n 300.000 bezoekers. En dat is veel, zeker voor zo'n bescheiden dorp als Zandvoort.

Gratis F1-streams kijken in Zandvoort tijdens Dutch GP

Er is één zogenoemde hoofdstream en er zijn drie losse streams. De hoofdstream wisselt continue van locatie en laat je live meekijken op de drukste plekken in Zandvoort. De losse streams richten zich puur op één locatie: Station Zandvoort, Boulevard Zandvoort en de ingang van Circuit Zandvoort. De streams worden mede mogelijk gemaakt door AltFM Productions. Hieronder hebben we alle beschikbare F1-livestreams in Zandvoort voor je op een rij gezet. Hiermee kun jij het hele weekend - 24 uur per dag - de situatie en drukte in Zandvoort volgen. Ook de Formule 1 zelf kun je dit weekend volledig gratis bekijken op televisie. Lees dit artikel om te zien op welk kanaal je moet inschakelen.

Live F1-stream F1 Dutch GP

Live F1-stream ingang Circuit Zandvoort

Live F1-stream Boulevard Zandvoort

Live F1-stream Station Zandvoort

