Brian Van Hinthum

Donderdag 20 april 2023 13:00

Red Bull Racing lijkt op dit moment op eenzame hoogte te staan in de Formule 1, hoewel de concurrenten natuurlijk dag en nacht werken om het gat met de Oostenrijkse renstal te dichten. Lewis Hamilton denkt dat men zich voorlopig echter geen illusies moet maken en er geen rem zit op het team van Max Verstappen.

Het team van Red Bull heeft voor het 2023-seizoen opnieuw een machine van jewelste weten te bouwen en de Milton Keynes-formatie staat momenteel op eenzame hoogte in de koningsklasse. Verstappen en Sergio Pérez schreven in de eerste drie races van het seizoen alle overwinningen op hun naam, waarbij de Nederlander in Bahrein en Australië won, terwijl de Mexicaan zijn eerste zege van het seizoen op de straten van Djedda wist te pakken. Eén ding is zeker: de RB19 is hét team om te verslaan.

Red Bull blijft evolueren

Mercedes begon het seizoen op hun beurt met veel pijn en moeite in Bahrein, al leek het de laatste race in Melbourne weer wat beter te gaan. Het Duitse team werkt met man en macht aan het dichten van het gat naar de voorkant, maar Hamilton is realistisch en weet dat het voorlopig een moeizame taak is. "Ik ben mij er bewust van dat het een lange tijd kan gaan duren om die auto bij te halen. Als je naar de Red Bull kijkt, kun je er vanuit gaan dat ze blijven evolueren", citeert Autosport de zevenvoudig wereldkampioen.

Loopt de ontwikkeling spaak?

De Brit vervolgt: "De ontwikkeling van sommige auto's loopt normaal gesproken uiteindelijk stuk als je kijkt naar de prestaties. Het kan niet altijd doorgaan, maar misschien kan dat nu toch wel", claimt Hamilton. Hij legt uit waarom dat bij Red Bull het geval is. "Ze hebben een geweldig team gebouwd. Ik weet zeker dat ze downforce toe blijven voegen aan de auto. We moeten er nu zelf voor zorgen dat we veranderingen blijven doorvoeren en niet té ver van Red Bull af staan", besluit de 38-jarige coureur.