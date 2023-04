Redactie

Woensdag 19 april 2023 08:40

Max Verstappen is een groot autofanaat, maar heeft ook een voorliefde voor tweewielers. Zo wil de Red Bull Racing-coureur graag een Harley-Davidson in zijn woonkamer, maar vriendin Kelly Piquet blijkt van niets te weten.

Verstappen is nog altijd slechts 25 jaar jong en hoeft voorlopig dus nog geen pensioenplannen te maken. Toch is de tweevoudig wereldkampioen stiekem al een beetje bezig met zijn oude dag. Zo onthult de Limburger dat hij in Nederland een Harley-Davidson heeft staan, zodat hij later mooi zijn "dikke buik" op de tank kan leggen. Ook zou de tweewieler niet misstaan in de woonkamer, aldus de tweevoudig wereldkampioen. Terwijl hij in gesprek met zijn chauffeur deze plannen uit de doeken doet, blijkt partner Kelly Piquet echter van niets te weten. "Heb jij een motor? Waarom?", klinkt het onder andere. En dat levert vermakelijke beelden op.