Lewis Hamilton ziet in het begin van het 2020-seizoen een belangrijk moment in zijn loopbaan: zowel voor zichzelf als voor de rest van de wereld. Ook stipt hij aan dat vanaf dat moment zijn relatie met Sebastian Vettel een enorme groei meemaakte wegens de gezamenlijke wil om de wereld te verbeteren.

Hamilton zit dit seizoen alweer tien jaar bij het team van Mercedes en in een speciale video op het YouTube-kanaal van zijn team blikt hij aan de hand van bepaalde foto's terug op zijn meest iconische en bijzondere momenten in dienst van de Duitse renstal. De Brit pakt er een foto aan het begin van 2020 uit, waar hij samen met Vettel in een Black Lives Matter-shirt poseert. Het moment raakt Hamilton: "Dit was een enorm jaar voor mij, maar ook voor de wereld en voor de sport", begint hij zijn herinnering.

Relatie met Vettel

De Mercedes-coureur vervolgt: "Er was zo’n opkomst van mensen die eindelijk opstonden om te zeggen dat het genoeg was met de dingen die op de wereld gebeuren. Het is bizar als je bedenkt dat we vandaag de dag nog steeds last hebben van haatmisdrijven, homofobie en racisme. Dit was een enorm zwaar jaar, want ik ben door deze sport gegaan als enige persoon van kleur, door mijn hele carrière en leven." Vanaf dat moment bloeide de relatie tussen Hamilton en Vettel op. "Ik weet nog dat ik naar de eerste race kwam en een Black Lives Matter-shirt droeg. Seb stond naast mij en knielde met me. Daarna zag ik hem groeien in het zelfvertrouwen dat hij had om uit zijn schulp te kruipen om te vechten waar hij in geloofde."

Platform gebruiken voor het goede doel

De Brit is blij dat de Duitser vanaf dat moment zijn platform gebruikte om te vechten voor zijn idealen. Hij legt uit waarom dat zo belangrijk is. "We stonden vanaf toen schouder aan schouder tegen heel veel verschillende zaken. Zaken waarvan men zei dat politiek niet bij sport hoort. Mensenrechten hebben niks met politiek te maken. Het zijn mensenrechten. Iedereen zou gelijk behandeld moeten worden en heeft dat recht. We hebben een enorm platform. Dat moet gebruikt worden voor het sturen van een positieve boodschap als er zoveel negativiteit heerst. Ik was dus erg dankbaar dat Seb met mij was", besluit hij.