Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 april 2023 15:50

AlphaTauri-coureur Nyck de Vries heeft zo’n beetje elke racediscipline op zijn CV staan, maar is dat een voordeel of een nadeel als je op je 28e eindelijk je Formule 1-debuut mag maken?

De Vries doorliep een vrij standaard route richting de Formule 2. Hij pakte titels in de Formule Renault, Formule 2 en Formule E, alvorens hij na een invalbeurt bij Williams eindelijk een zitje in de Formule 1 wist te bemachtigen. Hij heeft nu drie races achter de rug voor AlphaTauri, dus dat maakt het des te interessanter om eens te vragen welke klasse de Friese coureur als meest uitdagende ziet.

Op het YouTube-kanaal van AlphaTauri werd diezelfde vraag voorgelegd aan De Vries. “Ik heb het voorrecht dat ik in veel verschillende wagens heb mogen racen. Ik heb voor veel verschillende teams gereden, zelfs in de Formule 1. Ik heb echt geleerd dat elk kampioenschap en elke auto een andere aanpak vergt om succesvol te zijn. Aan de andere kant: het blijft een racewagen, de basis blijft hetzelfde en ik zou zeggen dat dat principe in elke klasse geldt.”

De Vries in de Formule E

Rookie of niet?

De Nederlander staat op de grid als rookie, maar heeft meer kilometers afgelegd dan verschillende collega’s in de Formule 1. Het is dan ook niet direct een nadeel dat hij pas op latere leeftijd zijn F1-debuut maakte. “Ik ben van waarde voor het team, omdat ik door de jaren heen ervaring heb opgedaan in verschillende kampioenschappen. Dat maakt me een heel complete coureur. Ik weet hoe verschillende teams werken en waar de sterke en zwakke punten liggen qua organisatie.”

In dat laatste geval gaat het vooral over de verschillen naast de baan, maar hoe voelt het als je eenmaal achter het stuur zit? “De F1 springt er echt uit qua extreme snelheid. De bochtensnelheid, het remmen, daar komt eigenlijk niets in de buurt. Dat is echt een ander niveau. Verder is de Formule E heel bijzonder, omdat je daarbij heel veel moet nadenken tijdens het rijden. Het is hard werken.”