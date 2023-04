Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 april 2023 13:05

McLaren Racing-baas Zak Brown schaart zich nog steeds achter de plannen van Michael Andretti, die dolgraag een nieuw Formule 1-team wil opzetten. Brown verwacht al op korte termijn nieuwe ontwikkelingen.

De FIA maakte eerder dit jaar bekend dat nieuwe teams zich bij de autosportfederatie kunnen melden. Geïnteresseerden krijgen de tijd tot en met 30 april en moeten dan al 300.000 dollar aftikken. Vervolgens volgt pas eind juni de definitieve beslissing of er daadwerkelijk plaats is voor nieuwe teams. Dat blijkt een heet hangijzer, omdat meerdere teams er niet op zitten te wachten om hun inkomsten te delen met een nieuwkomer.

Brown spreekt wel openlijk zijn steun uit voor Andretti en deed dat opnieuw in Long Beach, waar hij voor het eerst dit seizoen een IndyCar-race bezocht. Hij rept zelfs over vier potentiële nieuwkomers, al neemt hij ze niet allemaal even serieus. “Het lijkt me fantastisch als de grid groeit, maar natuurlijk wel onder de juiste voorwaarden. Ik steun de plannen van Andretti en Cadillac en denk dat hun toetreding goed is voor de sport. Ik lijk echter in de minderheid”, laat hij optekenen door Associated Press.

Wie bepaalt?

Andretti zou in 2025 al op de grid willen staan, met Colton Herta als beoogd kopman en Cadillac als motorleverancier. De tegenstand is echter fel en dat is zoals gezegd voornamelijk een financiële kwestie. De FIA staat op dit moment twaalf teams toe en kan dus toestemming geven, maar zal dan wel in overleg moeten met Liberty Media. De Amerikanen zijn immers eigenaar van de Formule 1 en hebben dus ook zeker iets in te brengen.

Al moeten we de invloed van de eigenaar en de teams ook weer niet overdrijven, benadrukt Brown. “Ik denk niet dat iedereen precies begrijpt hoe de Formule 1 wordt aangestuurd. Als het erop aankomt, hebben wij als teams geen stem in deze kwestie. We hebben op 26 april een bijeenkomst gepland met de FIA Commission en ik verwacht dat we dan volledig worden bijgepraat.”