Toto Wolff vindt het geen enkel probleem als de wedstrijdleiding vaker de rode vlag zwaait, als de gedachte erachter maar honderd procent duidelijk is. Dat was zeker tijdens de Grand Prix van Australië niet het geval, zo is de Mercedes-teambaas van mening.

De race in Australië ligt alweer ruim twee weken achter ons, maar dat betekent niet dat het laatste woord er al over is gezegd. Misschien ook niet zo verwonderlijk, want de Grand Prix werd liefst driemaal stilgelegd met een rode vlag, terwijl dat in twee van de drie gevallen discutabel was. De crashes van Alexander Albon en later Kevin Magnussen waren zwaar, maar volgens Wolff niet zo zwaar dat een safety car-fase geen geschikte oplossing zou zijn geweest.

Rode vlag noodzakelijk?

“We zagen beide rode vlag-situaties niet aankomen”, blikt Wolff terug op het afgelopen raceweekend. “Natuurlijk doen herstarts het goed als het gaat om de entertainmentfactor. Het lijkt mij echter beter als we in de toekomst beter kunnen inschatten wanneer een rode vlag nodig is en wanneer een safety car-fase of VSC voldoende is. In Australië kon het twee kanten op, maar de Formule 1 is een sport en we moeten ons aan de regels houden.”

Russell grootste slachtoffer

Conclusie: duidelijke regels zijn belangrijker dan het vermaken van de fans, dus dat laatste zou in de ogen van Wolff geen afweging mogen zijn bij het nemen van dergelijke beslissingen. Het zou zijn team ook in tactisch opzicht helpen, want Mercedes haalde George Russell naar binnen nét voordat de race werd stilgelegd en iedereen dus een ‘gratis’ bandenwissel kreeg. Dat tijdverlies bleek niet meer in te halen en later viel Russell zelfs uit.

Wolff wil nog wel benadrukken dat hij niet pertinent tegen rode vlaggen en herstarts is. “Als ze maar niet uit het niets komen, want ook ik ben er natuurlijk voorstander van om races zo interessant mogelijk te maken. Als de reglementen duidelijk zijn, dan ben ik er helemaal oké mee dat we in sommige races te maken krijgen met meerdere herstarts”, sluit de Oostenrijker af.