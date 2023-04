Vincent Bruins

Callum Ilott, de IndyCar-coureur die ook deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, is met de dood bedreigd. Een ongelukkig getimede pit stop zorgde afgelopen zondag in Long Beach indirect voor de uitvalbeurt van zijn populaire Juncos Hollinger Racing-teamgenoot Agustín Canapino.

Ilott werd in 2020 vice-kampioen in de Formule 2 en kwam voor Haas en Alfa Romeo in actie tijdens een aantal vrije trainingen in de Formule 1. De Brit maakte in 2022 de overstap naar de IndyCar Series. Uitkomend voor een achterhoedeteam, begon hij dit seizoen uitstekend met een vijfde positie in St. Petersburg en een negende plaats op Texas Motor Speedway. Op de straten van Long Beach zat het Ilott echter niet mee.

Chaotische herstart

Voor een herstart in ronde 26 van 85 was Canapino de enige die geen pit stop had gemaakt en pakte op die manier de leidende positie. De 33-jarige Argentijn is een rookie in de IndyCar Series en in zijn thuisland is hij een absolute autosportheld. Canapino heeft in totaal dertien kampioenschappen op het hoogste nationale niveau op zijn naam geschreven, waaronder in Turismo Carretera, voordat hij dit jaar naar Amerika vertrok. Canapino brengt dus een boel zeer fanatieke Argentijnse fans met zich mee. Bij deze herstart kwam Ilott net de pitstraat uit en kwam pal voor zijn teamgenoot terecht. Dit zorgde voor een soort van opstopping waarbij Kyle Kirkwood, Josef Newgarden, Pato O'Ward en Marcus Ericsson tegelijk Canapino aanvielen. De laatstgenoemde liep schade op en zou door reparaties tientallen ronden verliezen. De Argentijnse kijkers hebben Ilott als de schuldige van de chaos aangewezen met doodsbedreigingen als resultaat.

Nieuwe Spaanse woorden geleerd

"Ik ben echt onder de indruk van de hoeveelheid doodsbedreigingen en misbruik die ik heb ontvangen," schreef Ilott op Twitter. "Het is absoluut en verreweg een nieuw record. Ik waardeer jullie moeite om mij te helpen al deze nieuwe Spaanse woorden te leren." De voertaal in Argentinië is Spaans. Ilott schreef verder: "Het is belangrijk voor alle nieuwe, maar ook oudere fans om te onthouden dat respect beide kanten op gaat. Ik heb dan wel een dikke huid en ik ben eraan gewend dat dit soort gedrag soms naar boven komt, maar er komt een dag dat het te ver gaat bij iemand die er niet zo goed mee om kan gaan. Het is onacceptabel op ieder niveau." Canapino legde zelf ook op Twitter uit dat Ilott niet verantwoordelijk was voor wat er op de baan gebeurde: "Ik wil duidelijk maken dat Callum Ilott niet iets expres of opzettelijk heeft gedaan, het is simpelweg gebeurd door de omstandigheden. We zijn een goed team samen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor."