Brian Van Hinthum

Maandag 17 april 2023 16:33 - Laatste update: 16:33

Bij het team van Red Bull Racing is het ondanks de goede resultaten in het begin van het seizoen niet altijd even rustig. Dat heeft met enige regelmaat ook te maken met de inmenging van vaders Jos Verstappen en Antonio Pérez. Michael Bleekemolen is blij dat de heren juist af en toe wat zeggen en voor wat opschudding zorgen in de paddock.

De opening van het seizoen is qua punten en resultaten uitstekend verlopen voor het team van Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft overduidelijk de beschikking over de snelste auto op de grid en dus is het op dit moment een geval van de punten met speels gemak binnenhalen voor Max Verstappen en Sergio Pérez. Toch hebben we zo in de eerste weken van het nieuwe seizoen te maken met de nodige relletjes binnen het team door de uitspraken en acties die de coureurs ondernemen. Zo lijkt de Mexicaan op dit moment geen tweede viool te willen spelen binnen het team.

Hart op de tong

Die relletjes worden daarnaast ook regelmatig gevoed door acties van de vader van de Red Bull-coureurs. Papa Pérez zorgt met zijn uitspraken regelmatig voor vraagtekens en het relletje rondom Verstappen senior tijdens de festiviteiten na afloop van de race in Djedda zorgde ook niet bepaald voor rust binnen het team. Bleekemolen is blij dat de heren juist af en toe voor wat opschudding zorgen. "Nou ja, Jos die kennen we allemaal. Die zegt gewoon wat hij op zijn hart heeft. Uiteindelijk is het ook leuk", zegt de Amsterdammer in een interview met GPFans.

Uitspreken in de huidige maatschappij

Bleekemolen vervolgt: "Als we dat allemaal niet hadden, dan hadden we niks en dan zat ik hier niet bij wijze van spreken. Die leuke dingen allemaal en die minder leuke dingen die maken het ook allemaal wel wat spannender." Wat dat betreft is het volgens de oud Formule 1-coureur juist in deze tijd goed dat er nog mensen als Jos en Antonio bestaan. "Het hoorde er nooit bij, maar nu de laatste tijd is het wel heel erg geworden. Je mag nergens meer wat zeggen in deze maatschappij, dus laten we blij zijn dat zij af en toe wel eens iets nog uit hun mond flappen."

