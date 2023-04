Vincent Bruins

Vrijdag 21 april 2023 12:43 - Laatste update: 12:44

Job van Uitert komt dit seizoen wederom uit in de European Le Mans Series en de 24 Uur van Le Mans met Panis Racing. De Nederlander hoopt dit jaar te winnen in de LMP2-klasse samen met een landgenoot en met het neefje van een welbekende oud-Formule 1-coureur.

Na drie seizoenen in de Formule 4 maakte Van Uitert in 2018 de overstap naar de prototypes en won meteen het LMP3-kampioenschap in de European Le Mans Series. De 24-jarige promoveerde vervolgens naar de LMP2-klasse en werd driemaal tweede in de eindstand in de afgelopen vier jaar. Sinds 2022 rijdt Van Uitert voor het team van Olivier Panis, winnaar van de tumultueuze Grand Prix van Monaco in 1996. Hij wordt dit seizoen vergezeld door Tijmen van der Helm en Manuel Maldonado. De laatstgenoemde was in 2021 al zijn teamgenoot bij United Autosports.

Franse taal leren

Van Uitert heeft al een goede klik met zijn twee nieuwe collega's en kijkt uit naar het aankomende seizoen: "Ik denk wel dat het een mooie line-up is, het zijn goede teamgenoten en er is met name een goede sfeer," zo liet de Brabander weten tegenover GPFans. "We hebben een testdag gehad en ook een kennismakingsweek in Toulouse. Daar hebben we elkaar allemaal goed leren kennen en de teamspirit was meteen heel goed." Volgens Van Uitert heeft het competitief gezien geen voordeel om een Nederlander als teamgenoot te hebben. Wel heeft hij de Franse taal geleerd voor de engineers bij Panis Racing: "Dat scheelt wel veel, want dan kan je met hun de voertaal meepraten en dat wordt heel erg gewaardeerd."

Nachtrace op Aragón

De European Le Mans Series strijkt dit seizoen neer in Catalunya, Paul Ricard, Aragón, Spa-Francorchamps en Portimão. Motorland Aragón staat voor het eerst op de kalender van het endurance-kampioenschap en de race op het Spaanse circuit is er zeker eentje waar Van Uitert naar uitkijkt. De vier-uurswedstrijd wordt deels in het donker verreden: "Ik heb wel eens op Aragón getest en het is een mooi circuit, alleen een beetje in de middle of nowhere. Ik denk ook dat het goed is voor de kalender om ieder seizoen weer nieuwe evenementen te hebben. Op die manier heb je variatie en dat maakt het voor de fans ook leuk dat ze naar nieuwe plekken toe kunnen. Een nachtrace is sowieso leuk." Van Uitert won al eerder een European Le Mans Series-race die deels in het donker werd verreden, in 2019 op Circuit de Barcelona-Catalunya. Dat is dan ook waar de seizoensopener aankomende zondag 23 april wordt gehouden.