Nederlanders reizen massaal af naar Bakoe voor Grand Prix van Azerbeidzjan

Nederlanders reizen dit jaar massaal af naar Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, zo heeft Reuters laten weten. Het onderzoeksbureau meldt dat Nederland één van de drie grootste afzetmarkten is voor de tickets van deze editie.

Oorspronkelijk had dit weekend de Grand Prix van China verreden moeten worden in Shanghai, maar helaas moest de race voor het vierde jaar op rij geschrapt worden. De Formule 1 was in eerste instantie nog op zoek naar een alternatief, maar besloot uiteindelijk toch om de plek op de kalender open te houden. Na een lentestop van een aantal weken zal het Formule 1-circus aan het einde van de maand afreizen naar Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, voor het allereerste sprintraceweekend van dit seizoen.

Door de oorlog in Oekraïne mist de organisatie een deel van de reguliere doelgroep, toch merkt men er eigenlijk weinig van. De Grand Prix op het stratencircuit in Bakoe was namelijk binnen een mum van tijd uitverkocht. "We zijn Oekraïne en Rusland als reisknooppunten kwijtgeraakt, omdat de meeste toeristen via Oekraïne en Rusland kwamen. We zijn de Russische markt kwijt, maar er komen meer mensen uit Europa", zo wordt woordvoerder Turab Teymurov geciteerd door Reuters.

GP Azerbeidzjan wil een 'gevestigde' race worden

Volgens Teymurov komen er fans uit meer dan honderd verschillende landen richting Bakoe voor de Grand Prix, maar de meeste mensen komen uit Azerbeidzjan, Groot-Brittannië en Nederland. "We kijken ernaar uit om gevestigd te worden. Om in plaats van een nieuwkomer te zijn, een gevestigde Grand Prix te worden, vergelijkbaar met Monaco en Monza", besluit Teymurov.