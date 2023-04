Jos Verstappen: Zijn leven in de Formule 1 en hoe hij Max naar succes hielp

Graham Shaw & Remy Ramjiawan

Zondag 16 april 2023 07:03

Jos Verstappens eigen carrière als Formule 1-coureur is al overschaduwd door de prestaties van zijn zoon, Max Verstappen. Daar waar Jos The Boss in het verleden niet altijd even gelukkig was met zijn transfers en optredens, heeft de opleidingsjaren met zoon Max ervoor gezorgd dat er in 2021 de eerste Nederlandse kampioen kon worden aangewezen.

De nu 51-jarige Jos, die op 4 maart 1972 in Montfort (Nederland) werd geboren, begon zijn autosportcarrière in de karting voordat hij de overstap maakte naar de Formule 3 en uiteindelijk in 1994 de Formule 1 bereikte. Maar de manier waarop hij de carrière van zijn zoon heeft geleid, Max door de disciplines heeft geloodst en steeds aan zijn zijde heeft gestaan, met als hoogtepunt de kampioenschapsoverwinning in 2021 en 2022, is ongetwijfeld het hoogtepunt van zijn carrière.

beginjaren

De manier waarop Jos zijn zoon naar succes dreef was meteen zichtbaar. Het viel vooral op hoe snel zijn getalenteerde zoon zich aanpaste aan de ontberingen van de Formule 1, en hoe snel hij dat vertaalde in regelmatige overwinningen voordat het ultieme succes eind 2021 in Abu Dhabi kwam. Behalve dat hij Max begeleidde bij zijn ontwikkeling in de kartsport, waar Jos zelf ook zijn eerste stappen maakte, was hij ook de manager van zijn zoon.

Jos kocht Max zijn eerste kart op vierjarige leeftijd. Drie jaar later won hij zijn eerste race tegen concurrenten die tot bijna vijf jaar ouder waren. De focus op de carrière van Max leidde uiteindelijk tot het einde van Jos zijn eigen Formule 1-carrière omdat hij ervoor koos zijn zoon te managen, met spectaculaire resultaten. Max won titels in België en Nederland in zijn tienerjaren en Jos wist dat een nieuwe reis naar de Formule 1 was begonnen.

Vrachtwagenchauffeur

Jos pushte zijn zoon hard om op die manier de harde lessen in de Formule 1 voor te zijn, zoals Max had uitgelegd in een interview in 2022. "Mijn vader heeft nooit gezegd dat ik kampioen zou worden", zei de jongere Verstappen. "Hij was altijd het tegenovergestelde. Hij vertelde me dat ik vrachtwagenchauffeur zou worden of een soort buschauffeur. Hij liet me altijd, op een goede manier denk ik, inzien dat wat ik op dat moment deed niet genoeg was."

Carriere Jos

Ironisch genoeg won Jos, ondanks Max zijn succes en regelmatige overwinningen, nooit een Formule 1-race in zijn twee afzonderlijke sportperiodes. Zijn carrière was nomadisch en hij reed voor niet minder dan zeven verschillende teams: Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi. In zijn 106 Grand Prix starts behaalde Jos slechts twee podiumplaatsen, beide tijdens het seizoen 1994 bij Benetton. Zijn teamgenoot in die tijd was een zekere Michael Schumacher, die dat jaar de eerste van zijn zeven kampioenschappen zou winnen.

Punten

De 10 punten die Jos in dat seizoen 1994 verdiende, resulteerde in zijn beste individuele jaar in de Formule 1, want hij eindigde als 10e in het klassement. In de rest van zijn carrière zou hij in totaal slechts negen punten scoren. Jos was actief in de Formule 1 van 1994 tot 2003, maar in 1999 werd hij testcoureur voor Honda, het enige jaar in die periode waarin hij niet actief was. Hoewel hij daarna nog zou deelnemen aan A1 Grand Prix en aan de iconische 24 uur van Le Mans in 2008 en 2009, werd deze periode voornamelijk besteed aan het aanmoedigen van Max en het zorgen dat zijn zoon zijn eigen succes in de sport gemakkelijk kon overtreffen.

Persoonlijke leven

Het persoonlijke leven van Jos is niet zonder controverses. Hij trouwde met voormalig racecoureur Sophie Kumpen, met wie hij twee kinderen kreeg - Max en zijn zus Victoria Jane. In 1996 werd hij schuldig bevonden aan het schenden van een straatverbod dat hem was opgelegd na hun scheiding en hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van drie maanden. Na hun scheiding trouwde Jos opnieuw, dit keer met Kelly van der Waal en kreeg in 2014 een tweede dochter, Blue Jaye. Maar in deze periode werd hij gearresteerd op verdenking van poging tot moord na berichten dat hij met zijn auto op een ex-vriendin had proberen in te rijden, hoewel de aanklacht uiteindelijk werd ingetrokken. Hij scheidde opnieuw en is momenteel samen met zijn derde vrouw Sandy Sijtsma. Hij heeft nog twee kinderen met Sandy - Jason Jaxx, geboren in 2019, en Mila Faye, geboren in 2020.