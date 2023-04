Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 april 2023 21:14

Twee Formule 1-reservecoureurs krijgen de kans om de Formule E-auto's uit te proberen tijdens een rookietest op 24 april. Felipe Drugovich (Aston Martin) en Robert Shwartzman (Ferrari) vliegen naar Tempelhof Airport in Berlijn om na de Berlijnse ePrix deel te nemen aan de rookietest voor respectievelijk Maserati en DS Penske.

Het duo is op dit moment vooral achter de schermen bij de teams bezig voor een heleboel test- en ontwikkelingswerk, net als Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing doet. Toch is het voor de reservecoureurs van Aston Martin en Ferrari net iets anders dan Ricciardo, want dit is het moment dat de twee coureurs vooral meters moeten gaan maken. De twee teams overwegen daarom om het duo uit te laten komen in de Formule E, aangezien er bij de teams momenteel geen plek is om uit te komen in de koningsklasse.

Testtijd Drugovich

Drugovich heeft al meer tijd doorgebracht dan hij had gedacht met testen in 2023, door in te vallen voor Lance Stroll tijdens de testdagen nadat de Canadees zichzelf had geblesseerd bij een fietsongeluk. De Braziliaan is de regerend Formule 2-kampioen, maar verzekerde zich niet van een fulltime racestoeltje in de Formule 1, terwijl Shwartzman in 2021 als tweede eindigde in de Formule 2, achter Oscar Piastri.

Zane Maloney, Red Bull-junior

Formule E als toevluchtsoord

Drugovich en Shwartzman zijn niet de enige coureurs met banden met Formule 1-teams die in Berlijn voor het eerst kennismaken met de elektrische racemachines. Red Bull junior en Formule 2-coureur Zane Maloney rijdt voor Avalance Andretti en Daniil Kvyat, die tussen 2014 en 2020 drie Formule 1-podia scoorde, rijdt voor NIO 333. McLaren is de enige Formule 1-constructeur met een team in de Formule E, en zij sturen Luke Browning uit de Formule 3 en endurance-coureur Charlie Eastwood.