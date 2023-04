Remy Ramjiawan

Aston Martin presteert dit jaar boven verwachting en veel complimenten zijn uitgedeeld aan de voormalig Red Bull-aerodynamicus Dan Fallows. Christian Horner is er trots dat hij zijn voormalig werknemer het nu zo goed doet en vindt het onvermijdelijk dat sleutelpersonen zich bij andere teams mengen.

De renstal uit Silverstone heeft met AMR23 voorlopig goed werk afgeleverd, want Fernando Alonso wist in de eerste drie races van het jaar telkens op het podium te klimmen. Aston Martin heeft veel geïnvesteerd in het personeel en er komt nog een nieuwe windtunnel aan. Fallows was naast Adrian Newey verantwoordelijk voor de aerodynamica bij Red Bull, voordat hij vorig jaar in april aan de slag ging bij Aston Martin als technisch directeur.

Onvermijdelijk

Hoewel Horner blij is voor zijn voormalig werknemer, benadrukt de Brit dat Red Bull Racing op dit moment sterker is dan voor het vertrek van Fallows. "We hebben in onze geschiedenis bij Red Bull een zeer laag personeelsverloop gehad en het is geweldig dat we talent de kans hebben gegeven zich te ontwikkelen en grote dingen te bereiken. In het Verenigd Koninkrijk heb je zeven teams binnen een straal van waarschijnlijk 50 mijl en dus het is onvermijdelijk dat er concurrentie komt", zo geeft hij aan bij Sky Sports F1.

Dan Fallows

Andere engineers krijgen nu de kans

Het Oostenrijkse team staat er in 2023 goed voor en dus zijn de vervangers van Fallows niet minder dan de vertrokken aerodynamicus. "Als ze [personeel red.] naar andere teams vertrekken, dan ben ik blij voor Dan dat hij goed werk levert, maar zijn vertrek heeft andere engineers een kans gegeven en alles draait om evolutie. Het team dat we nu hebben is nog sterker dan dat van twee jaar geleden", aldus Horner.