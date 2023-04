Verstappen en Bakoe niet altijd een gelukkige combinatie

Remy Ramjiawan

Vrijdag 14 april 2023 11:24 - Laatste update: 11:27

Over een kleine twee weken krijgt het Formule 1-circus een vervolg in de straten van Bakoe. Max Verstappen wist de editie van vorig seizoen op zijn naam te zetten, maar in het verleden is de Nederlander niet altijd even gelukkig geweest op het stratencircuit in Bakoe en GPFans duikt in de geschiedenis van de Nederlander in Azerbeidzjan.

Afgelopen jaar begon Verstappen het seizoen dramatisch met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. De ommekeer kwam echter in Imola toen Red Bull de betrouwbaarheid op orde kreeg. De race in Bakoe kwam na de gewonnen wedstrijd van Sergio Pérez in Monaco en het was tijd voor Verstappen om terug te slaan. De Limburger vertrok vanaf plek drie en zag pole sitter Charles Leclerc voor de zoveelste keer uitvallen en teamgenoot Pérez (P2) kon ook geen vuist maken tegen Verstappen, die uiteindelijk Checo wist in te halen en op die manier voor het eerst de Grand Prix van Azerbeidzjan wist te winnen.

2016

De eerste editie van de stratenrace in Bakoe werd in 2016 onder de noemer Grand Prix van Europa verreden. Het was in het tijdperk dat Mercedes nog de dienst uitmaakte binnen de koningsklasse en het was niemand minder dan Nico Rosberg die er met de zege vandoor ging. Red Bull reed destijds nog rond met Renault-motoren en die kwamen duidelijk tekort ten opzichte van de Mercedes-krachtbronnen. Verstappen kwalificeerde zich als negende, terwijl toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo vertrok vanaf P3. Tijdens de wedstrijd konden beide Red Bulls zich niet wapenen tegen de hoge topsnelheid van de concurrentie en Ricciardo en Verstappen eindigden als zevende en achtste.

2017

Daar waar de Nederlander in 2016 op het randje van de punten wist te eindigen, viel Verstappen in 2017 uit met technische problemen. De kwalificatie verliep echter volgens plan, want de Limburger wist zichzelf op P5 te zetten, achter de Mercedessen en de Ferrari's die op dat moment simpelweg sneller waren. Tijdens de race, die bol stond van de actie, moest Verstappen zijn bolide vroegtijdig parkeren, want de Renault-motor gaf de geest. Teamgenoot Ricciardo wist om de problemen heen te rijden en hoewel hij vertrok vanaf P10 kon hij door het hoofd koel te houden de overwinning over de streep trekken.

2018

In 2018 was de strijd binnen Red Bull begonnen om de nummer één positie binnen het team. Ricciardo voelde aankomen dat de renstal met Verstappen een talent voor de toekomst had vastgelegd en het kwam allemaal op een negatieve manier samen tijdens de race in Bakoe. Het duo van Red Bull kwalificeerde als vierde en vijfde met de Australiër die voor de Nederlander stond. Tijdens de race kwam het duo elkaar veelvuldig tegen en hoewel er hard werd gevochten, leek de strijd binnen de perken te zijn. Dat duurde echter niet lang, want Ricciardo had zijn teamgenoot ingehaald, maar kwam na zijn pitstop weer achter Verstappen terecht. In een poging om zich snel te ontdoen van zijn teamgenoot plaatste hij een 'dummy' aan de binnenkant van bocht één, maar dat stukje asfalt verdedigde Verstappen. Het duo kwam samen met een flinke crash als gevolg. Beide heren vielen uit en trokken samen het boetekleed aan.

2019

In het eerst jaar dat Red Bull Racing met Honda-motoren rondreed, liet Verstappen zien dat de Japanners prima werk hadden afgeleverd. Op het razendsnelle circuit in Bakoe kon Verstappen zich als vierde kwalificeren, terwijl teamgenoot Pierre Gasly bleef hangen in Q1. De Red Bull van Verstappen was snel genoeg om Charles Leclerc achter zich te houden, maar kon geen aanval plaatsen op de Ferrari van Sebastian Vettel en dus zag de Nederlander ook als vierde de zwart-wit geblokte vlag.

2021

De race werd in 2020 niet verreden vanwege de pandemie, maar in 2021 was het spektakel weer terug. Het was het jaar van de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. Het was niemand minder dan Leclerc die vanaf pole position vertrok. Hoewel de Mercedes en de Red Bull sneller waren, konden Hamilton en Verstappen zich in Q3 niet verbeteren vanwege een rode vlag, waardoor sessie uiteindelijk werd gestaakt. Tijdens de race wist Verstappen het echter wel recht te trekken. Na zes rondjes was Leclerc ingehaald en via de pitstopstrategie was Hamilton ook verschalkt. In ronde 47 kwam het pechduiveltje echter om de hoek kijken en het was de linker achterband van Verstappen die op het rechte stuk ineens klapte. Eerder in de race overkwam het Lance Stroll ook en ditmaal was het de leider van de wedstrijd. Verstappen viel uit en na een chaotische herstart waarbij Hamilton rechtdoor schoot was het Pérez die er uiteindelijk met de zege vandoor ging.