Vrijdag 14 april 2023 13:19

De 75-jarige Eddie Jordan betreurt de huidige stand van zaken bij McLaren en suggereert dat het team beter af zou zijn geweest als Ron Dennis nog steeds de leiding had. McLaren lijkt dit jaar te moeten gaan knokken om de punten, daar waar de renstal een tijdje terug nog vocht om de titels.

De situatie bij McLaren is momenteel niet rooskleurig. Op het gebied van de coureurs beschikt de renstal met Lando Norris en Oscar Piastri misschien wel over het grootste talent in de bolides, maar het materiaal is voorlopig niet wat het team van tevoren voor ogen had. Het team is aan het reorganiseren en inmiddels is er afscheid genomen van James Key en in 2024 komt David Sanchez over van Ferrari. Daarnaast wordt er nog altijd gewacht op de nieuwe windtunnel en dus lijkt het met de toekomst van het team wel goed te zitten.

Ron werd belachelijk gemaakt

In de jaren tachtig, negentig en beginjaren 2000 was McLaren één van de teams om rekening mee te houden. Het gebeurde allemaal onder leiding van Dennis die in 2016 een stapje terug heeft gedaan als voorzitter en CEO van de McLaren Technology Group. Los van een overwinning in 2021 op het circuit in Monza door Daniel Ricciardo zijn er verder maar weinig hoogtepunten te benoemen. Jordan kijkt in de Formula For Succes-podcast naar de situatie en stelt dat Brown het wellicht niet goed aanpakt. "Om eerlijk te zijn, we hebben allemaal gelachen en grapjes gemaakt, we hebben Ron een beetje belachelijk gemaakt over hoe klinisch hij is, zowel wat betreft netheid als de manier waarop hij de auto en de mensen voorbereidt, maar ik durf te wedden dat ze hem nu heel graag hadden willen gehad", zo ziet Jordan.

Perfectionist

De renstal is aan het knokken om weer te stijgen in het klassement en Jordan wijst naar de kwaliteiten van Dennis. "Ron was toch een perfectionist? Hij had gewoon alles gepland. Hij wilde de [Ayrton] Sennas, hij wilde de [Alain] Prosts. Want McLaren is nu nog lang niet waar ze waren. Je kunt zeggen wat je wilt, Ron Dennis was gewoon fantastisch toegewijd en toegewijd aan zijn team en [hij was] de onbezongen held voor het personeel en de mensen [die er werkten.]", aldus Jordan.