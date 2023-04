Graham Shaw & Remy Ramjiawan

Vrijdag 14 april 2023 11:58 - Laatste update: 12:00

Ferrari is in 2023 nog lang niet waar het wil zijn en inmiddels drijven ook grote namen uit Italië de spot met het trotste team uit Maranello. Ditmaal is het Tiago Pinto, algemeen directeur van voetbalgigant AS Roma.

Het team uit Maranello heeft een miserabele start van het seizoen 2023 achter de rug, waarbij de SF-23 niet aan de hooggespannen verwachtingen voldoet. Ferrari staat al 97 punten op het machtige Red Bull na slechts drie races. Eerder deze week kwam Max Verstappen in het nieuws door een grap te maken over de strategie van Ferrari en Pinto doet daar nog een schepje bovenop.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen neemt Ferrari op de hak in documentaire: "Kunnen ze hun strategie verpesten"

Trotse Tifosi

Pinto besprak de jacht van Roma op Lyon-middenvelder Houssem Aouar. Hij onderging deze week een medische keuring bij de club in de aanloop naar een mogelijke zomertransfer. De middenvelder wordt geplaagd door blessureleed en Pinto speelde daar op in door een pijnlijke vergelijking te maken. "Ik hoop dat we niet zijn zoals Ferrari, die de pole position pakken en dan niet finishen", zo vertelde hij tegenover Tuttosport.

Updates

Achter de schermen is Ferrari hard bezig om de achterstand op Red Bull Racing goed te maken, maar over een titelstrijd kan niet meer worden gesproken. Teambaas Frédéric Vasseur verwacht tijdens het raceweekend in Imola toe te kunnen slaan met updates en de lentestop geeft het team uit Maranello de nodige ademruimte. De eerstvolgende race is over een kleine twee weken, dan gaat het sprintweekend in Bakoe van start.