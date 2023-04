Graham Shaw & Remy Ramjiawan

Vrijdag 14 april 2023 10:40 - Laatste update: 10:41

Lewis Hamilton wint tegenwoordig misschien niet zo vaak meer op de baan, maar hij blijft een succesvol zakenimperium opbouwen met als nieuwste aanwinst een hamburgertent in New York.

De zevenvoudig wereldkampioen investeert in een groeiende keten van hamburgerrestaurants onder het merk 'Neat' en het nieuwste filiaal opent volgende week zijn deuren in Manhattan. Neat in Nolita begint op maandag 17 april met het aannemen van bestellingen en het past bij de filosofie van de zevenvoudig kampioen die zich vaak uit over een plantaardig dieet.

Restaurant

De 38-jarige Hamilton is al enkele jaren een groot voorstander van een veganistisch dieet, en de Neat-keten volgt die principes met '0 procent Cow, 100 procent Wow' als één van de marketingslogans. Ook Hollywood-filmster Leonardo DiCaprio heeft het project gesteund. Neat heeft al een tijdje in de Big Apple gezeten, met een zes maanden durend verblijf in Urbanspace op de beroemde Park Avenue.

Plantaardig eten toegankelijk maken

Met de opening in Nolita krijgt het een permanente aanwezigheid in Manhattan en Hamilton deelde het nieuws op Instagram: "We hebben Neat Burger gecreëerd om plantaardig eten toegankelijker te maken voor iedereen, of je nu altijd plantaardig eet of het gewoon af en toe aan je dieet wilt toevoegen. De reacties op Neat Burger sinds onze opening zijn ongelooflijk. Ik ben echt trots op de grenzen die we in deze ruimte hebben kunnen verleggen en de plannen voor uitbreiding zijn erg spannend."

De keten is onderdeel van een succesvol zakenimperium van Hamilton en hij heeft inmiddels een vermogen van honderden miljoenen opgebouwd. Afgelopen jaar wist Hamilton ook de mede-eigenaar te worden van de Denver Broncos.