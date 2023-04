Remy Ramjiawan

Vrijdag 14 april 2023 09:28 - Laatste update: 09:51

Red Bull-teambaas Christian Horner wijst op het commentaar van Frédéric Vasseur die stelde dat de straf voor het schenden van de budgetcap wel erg licht was. Horner vindt dat de getrokken conclusie na drie races wel erg voorbarig en vertelt bij Sky Sports F1 over de aanpak van het Oostenrijkse team dit jaar.

Het Oostenrijkse team werd vorig jaar schuldig bevonden aan het overschrijden van de budget. Het zorgde ervoor dat de FIA voor het eerst een sanctie moest uitdelen voor de schending van de uitgaven. Red Bull kreeg niet alleen een boete van zeven miljoen dollar, ook kreeg het een beperking op de ontwikkelingstijd. Diverse team hebben de overmacht van de RB19 gezien en vinden daarom dat de straf wat licht is, maar Horner is het daar niet mee eens en legt uit waarom.

Artikel gaat verder onder video

Voorbarige conclusie

Over de opmerking van Vasseur zegt Horner: "Iedereen heeft een mening en ik denk dat iedereen vrij is om een mening te hebben. Het team heeft in de winter geweldig werk geleverd met de beperkte windtunnel tijd die we hadden om deze auto te ontwikkelen, en natuurlijk zal dat later in het jaar en volgend jaar invloed hebben. Dus op basis van een momentopname van drie races denk ik dat het nog erg voorbarig is en er zijn nog ontzettend veel races te gaan."

OOK INTERESSANT: Vasseur niet op zoek naar excuses: 'Maar straf Red Bull echt te licht'

Frédéric Vasseur

OOK INTERESSANT: Vasseur wijst naar DRS-voordeel Red Bull: "Ze doen iets anders en beter dan de rest"

Updates bij de concurrentie

De RB19 is wellicht nu dé auto om te verslaan, maar Horner verwacht dat de updates van de concurrentie daar een stokje voor kunnen gaan steken. "Er kan veel veranderen. We horen dat er grote updates komen voor zowel Ferrari als Mercedes als we terug zijn in Europa. Dus we nemen zeker niets voor lief, we concentreren ons op onszelf en doen ons best binnen de beperkingen die we hebben", zo legt hij uit. Het argument dat de straf te licht zou zijn, veegt hij dan ook van tafel: "We doen het beste wat we kunnen met wat we hebben en we weten dat het een zware straf is, die we op de koop toe nemen en we zetten ons zo goed mogelijk in."