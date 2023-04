Brian Van Hinthum

Eddie Jordan liet zichzelf een maand geleden zeer kritisch uit op de manier hoe Toto Wolff momenteel het team van Mercedes managet. De voormalig teambaas wordt nu door David Coulthard gevraagd naar zijn eerdere opmerkingen en slaat nu een stuk mildere toon aan tegenover de Oostenrijker.

De Oostenrijker zei in het begin van het seizoen, toen het allemaal totaal niet liep bij de Duitse renstal, onder meer dat het team de fout heeft gemaakt om vast te houden aan het concept met de ontbrekende sidepods en gaf al aan na te denken om het concept radicaal om te gooien. "Hij is de CEO, hij is de baas. De verantwoordelijkheid ligt bij hem. Dit gebeurt onder zijn ogen", stelde Jordan kritisch tijdens de Formula For Success-podcast. "Het is heel oneerlijk om iemand in zijn design-team de schuld te geven of te bekritiseren. Het is heel lomp. Ik vind het verschrikkelijk om dat te horen. Hij moet een man zijn, opstaan en de klappen op zijn kaak ontvangen", voegde hij vervolgens nog toe.

Zwakke Wolff?

Tijdens een nieuwe editie van diezelfde podcast wordt Jordan door Coulthard op die opmerkingen gewezen en krijgt hij de vraag of hij nog hetzelfde erover denkt. Dit keer is de voormalig teambaas een stuk gematigder in zijn commentaar. "Of ik denk dat hij zwak is? Nee, ik denk niet dat hij zwak is. Hij managet de dingen wel een stuk anders dan dat ik zou doen. Ik was redelijk meedogenloos. Als er wat aan de hand was, zou ik het altijd op mij nemen. Ik wilde de mensen die het lastiger vonden om kritiek te ontwijken beschermen", vergelijkt hij het met zijn eigen tijd als teambaas.

Betere Mercedes

Jordan vervolgt: "Toto bevindt zich nu in dezelfde positie. Hij moet die mensen nu zeggen dat ze op moeten duvelen als dat is wat hij moet zeggen. In deze fase van het leven zou hij moeten weten en weet hij hoe je klappen moet opvangen. Maar goed, het is geen vorm van zwakte. Het is simpelweg een andere stijl van managen. Ik heb een groot zwak voor hem. Kijk, die gast heeft een miljoen keer meer gewonnen dan dat ik ooit heb gedaan. Hoe kan ik dan kritisch op hem zijn? Goed gedaan, ga zo door. Ik zou het geweldig vinden als je dat team een wat betere auto kan geven, we zijn wanhopig! Iemand moet richting het niveau van Red Bull komen, maar op dit moment ziet niemand dat gebeuren."