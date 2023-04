Remy Ramjiawan

Nelson Piquet junior heeft gereageerd op de poging van Felipe Massa om de wereldtitel van 2008 naar zich toe te trekken. De voormalig Renault-coureur was de veroorzaker van de veelbesproken crash tijdens de race in Singapore en vindt in de Track By Track Podcast dat Massa vooral moet doen wat hij denkt dat het beste is.

Sinds de uitspraken van Bernie Ecclestone, die vertelde dat de leiding van de FIA, maar ook de FOM al een tijdje op de hoogte waren van de in scene gezette crash in Singapore, heeft Massa zich uitgelaten over de titelstrijd van 2008. De Braziliaan is van mening dat de wedstrijd geschrapt moet worden en daardoor zou niet Lewis Hamilton, maar Massa de kampioen van 2008 worden. Hoewel de kansen dat de FIA het resultaat zo'n vijftien jaar na dato alsnog gaat omgooien niet hoog wordt ingeschat, lijkt de voormalig Ferrari-coureur toch een serieuze poging te gaan doen.

'Doen wat het beste is'

In de podcast wordt Piquet junior gevraagd om te reageren op de poging van Massa om de wereldtitel van 2008 te claimen: "Ik denk dat Felipe en zijn team moeten doen wat het beste is." Vervolgens legt de broer van Kelly Piquet in de Pelas Pistas-podcast uit dat hij de actie nooit heeft uitgevoerd om Massa doelbewust dwars te zitten. "Ik voerde gewoon een teamorder uit om iemand binnen ons team te helpen. Het was geenszins bedoeld om Felipe Massa kwaad te doen, zoiets was het echt niet", zo vertelt de zoon drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet.

Fout gemaakt

Piquet junior onthult dat hij simpelweg gehandeld heeft onder immense druk. "Ja, het was een fout. Maar, in de positie waarin ik me bevond, dromend om zoveel jaren in de Formule 1 te zijn, kwam Singapore en dat zette me psychologisch tegen de muur. Veel mensen vragen me 'Zou je het weer doen?' en mijn normale antwoord is 'natuurlijk niet'. Maar op die leeftijd, onder die druk."

Uiteindelijk heeft opzettelijke crash er niet voor gezorgd dat Piquet nog een lange carrière bij Renault had, want de Braziliaan werd vervangen door Romain Grosjean. "Ze verbraken mijn contract en zeiden dat Grosjean mijn plaats inneemt. Ze behandelden me als een hond. Toen zei ik 'omdat jullie me eruit schoppen als uitschot, denk ik dat we het hier recht moeten zetten. Toen kwam iedereen achter het verhaal, wat voor mij verschrikkelijk was. Het was erg traumatiserend, en dat is het nog steeds, omdat veel mensen oordelen zonder het verhaal te begrijpen", aldus Piquet.