Kaartjes voor race in Miami schieten richting schrikbarend niveau

Remy Ramjiawan

Donderdag 13 april 2023 07:04

Halverwege mei vindt de tweede editie van de Grand Prix van Miami plaats en inmiddels zijn de prijzen voor de laatste kaarten bekend. Afgelopen seizoen was er al wat kritiek op het 'exclusieve' feestje en dit jaar schieten de prijzen ook omhoog nu de wedstrijd in zicht komt.

De race door de straten van Miami moest het nieuwe kroonjuweel uit Formule 1-kalender worden. Toch bleek achteraf dat het feestje voor veel fans net iets te Amerikaans was. Het water waaraan de jachten lagen was nep en de top drie moest na de race via een politie escort naar het podium worden begeleid, daarnaast waren er genoeg bekende filmsterren aanwezig, maar of zij nu echt iets van de race hebben meegekregen is nog maar de vraag.

Portemonnee moet getrokken worden

Daar waar de prijzen voor de Grand Prix van Las Vegas al door het dak schoten, biedt de organisatie achter Miami nu kaarten aan voor maar liefst 67.000 dollar, zo meldt OE24. Voor dat geld biedt de organisatie wel een zogeheten luxepakket aan. Fans kunnen genieten van het uitzicht vanuit bocht 6 en 7 vanuit een sunset hut op de gebouwde pier. Daarnaast wil de organisatie dit jaar echt water langs de jachten laten stromen. De race rondom het Hard Rock Stadium zal op 5 mei worden afgetrapt. Afgelopen jaar wist Max Verstappen de eerste editie te winnen voor nummer twee Charles Leclerc en diens teamgenoot Carlos Sainz.

Die andere Amerikaanse race, door de straten van Las Vegas, staat ook al bekend om het exclusieve karakter. Ook daar zullen de fans de nodige dollars mee moeten nemen om te kunnen genieten van het feestje.